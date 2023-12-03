تحصين 57 ألف رأس من الثروة الحيوانية لمواجهة أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تتواصل فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

حيث تضمن التقرير الذي تعده مديرية الطب البيطري إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 56 ألف و927 رأسا، منها :50لف من الأبقار، و 6519من الجاموس،و389من الأغنام و19 من الماعز وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى أمس السبت الثاني من ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري، بقيادة د أحمد عبد العليم الجبالي" قد أنهت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع،بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية،والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.