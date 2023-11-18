حفاظًا على الثروة الحيوانية.. نشاط كبير لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية

قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، على مدار شهر أكتوبر الماضي، بنشاط مكثف للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.



وأوضح الدكتور حامد موسى الأقنص وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد ١٨٦٣ رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد ٢٠٤٣٧٤٨ طائر.

ونتيجة للتفتيش على اللحوم، تمكنت مديرية الطب البيطري من ضبط ٢١.٥ كجم لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم ضبط ٦٥٣ كجم دواجن و٨.٥ كجم كبدة، ٣٣ كجم بتلو، ٣٦.٣ كجم أسماك غير صالحين للاستهلاك الادمي وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود ١٨٦٣، وحالة سلخ الجلود درجة أولى.

وفي مجال الوقاية، تم تحصين عدد ٦٥٢٣ رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين عدد ٥٨٠٨ رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كذلك تحصين عدد ١١٦٤٨ رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتحصين عدد ٤٩٧٨ رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، علاوة على تحصين عدد ٤٥٠ رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، وتحصين ٨٦٢٢ رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات، كما تم تحصين عدد ١٠٠٠ طائر ضد مرض طاعون إنفلونزا الطيور، وفي مجال متابعة المزارع والأسواق، تم المرور على عدد ٢٤ حظيرة ماشية، ومعاينة عدد ٣ مزارع ماشية لاستخراج ترخيص تشغيل لها.

وفيما يخص مزارع الثروة الداجنة، تم المرور على عدد ٢٢ مزرعة دواجن، ومعاينة عدد ٩ مزارع دواجن لاستخراج ترخيص تشغيل لها، وبلغت عدد المزارع التي تم سحب عينات ماقبل البيع منها ٦ مزارع.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم سحب عينات لعدد ٦٩٧ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا ولا يوجد حالات إيجابية، وسحب عينات لعدد ٤٣٨ رأس ماشية ضد مرض الدرن، وتم تحصين عدد ٤٦٥ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا.

وفي مجال الرعاية من خلال الوحدات البيطرية، تم علاج عدد ٩٨٦٩ حالة باطنة، ٦١ حالة جراحية، ٩٣٦ حالة جلدية، ٤٠ حالة بروتوزوا الدم، ١٥٦٦ حالة طفيليات داخلية.

وتم عمل عدد ٣ قوافل علاجية بالاشتراك مع المركز القومي للبحوث وجامعة قناة السويس، حيث تم علاج عدد ١٦٩٦ حالة باطنة، عدد ١٠٦ حالة تناسليات، عدد ٢٠ حالة جراحة، عدد ٦٣٤٣ حالة دواجن، رش عدد ٦٠٠ حيوان وتجريع عدد ٤٠٠ حيوان.

فيما يخص العيادة البيطرية للحيوانات الأليفة، تم علاج عدد ٥٢ حالات باطنة، ١٣ حالة طفيليات داخلية، ٩٨ حالة جلدية، كما تم عمل سونار لعدد ١٥ حالات وتم علاج عدد ١٦ حالة تحصينات، كما تم علاج ١١ حالة أخرى.



وفي مجال التناسليات، تم تشخيص وفحص حمل عدد ٩ حالات، وعلاج عدد ٢٥ حالة أمراض عقم، كما تم علاج حالة واحدة أمراض الصرع، وبلغت عدد حالات السونار ٢٤٣، وعدد حالات المسح التناسليه ٧١، كما تم علاج حالة واحدة أمراض ولادة ومضاعفاتها.

أما مجال التلقيح الصناعي كان إجمالي عدد التلقيحات ٣٧٧ من الأبقار، وعدد ٧٩ من إجمالي التلقيحات للجاموس.

وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد عدد ١٣٢ ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وفي مجال الترقيم والتسجيل البيطري، تم ترقيم عدد ٨٨١ من الأبقار والجاموس وعدد ٤٤٥ من الأغنام والماعز.

كما تم تسجيل عدد ١٣٢٦ رأس ماشية و تسجيل عدد ٣٤ حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل عدد ٩٣ حيوانات أليفة، واستخراج عدد ١٥١٩ بطاقة بدل فاقد، واستخراج عدد ١٣٢٦ بطاقة تعريفية.

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على عدد ٢٥٣ حيوان، وإجمالي التعويضات المنصرفة حالتين مرفوعة للصندوق.

وفيما يخص التفتيش على العيادات ومعارض الأدوية، تم المرور على عدد ١٢ عيادة بيطرية.

وفي مجال التدريب، تم تدريب عدد ٣ من الأطباء البيطريين خلال ٣ دورات تدريبية.