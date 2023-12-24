%4.6زيادة فى حجم أعمال بنك فيصل فى 11 شهرا

أظهرت المؤشرات المالية ونتائج أعمال بنك فيصل الاسلامى خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر الماضيين عن تحقيق البنك زيادة فى حجم أعماله بنسبة 4.6٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. كما زادت الأصول والموارد بنفس النسبة. سجل حجم أعمال البنك فى الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر الماضيين 179523 مليون جنيه مقابل 171702 خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بزيادة 7 مليارات و821 مليون جنيه، وبلغ إجمالى الأصول خلال الفترة المذكورة من العام الحالى نحو 176513 مليون مقابل 168731 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 7 مليارات و782 مليون جنيه، وبلغت قيمة حقوق الملكية العام الحالى نحو 24872 مليون جنيه مقابل 21765 مليونًا بزيادة 3 مليارات و107 ملايين لتكون نسبة الزيادة خلال العام الحالى مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضى نحو 14.3٪، وسجلت إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار خلال الفترة المذكورة من العام الحالى 2023 نحو 162268 مليونًا، مقابل 153815 مليون جنيه للعام الماضى بزيادة 8453 مليونًا وبنسبة زيادة 5.5٪.

وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى من 550 ماكينة خلال الفترة المذكورة من العام الماضى إلى 564 ماكينة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الجارى بزيادة 14 ماكينة لتكون نسبة الزيادة 2.5٪. كما زاد عدد بطاقات الدفع «ميزة» و«فيزا» من 303 آلاف بطاقة العام الماضى إلى 370 ألف بطاقة العام الحالى بنسبة زيادة 22.1٪، وزاد عدد حسابات العملاء من مليون و961 ألف حساب إلى 2.002 ألف حساب بزيادة 41 حساب وبنسبة زيادة 2.1٪.

.. ويستعد لافتتاح «4» فروع جديدة بعد تطوير «روكسى»

يستعد بنك فيصل الإسلامى لافتتاح «4» فروع جديدة فى إطار خطته للتوسع وتعزيز محفظته الاستثمارية، تشمل الأفرع الجديدة، فرع العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين، مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، محافظة كفر الشيخ.

وكان بنك فيصل الإسلامى قد أعاد افتتاح فرع روكسى بمصر الجديدة بعد الانتهاء من أعمال تطوير المبنى بأسلوب جديد.

وصرح عبدالحميد أبوموسى محافظ البنك أن خطة تطوير الفرع تمثل انعكاسًا لقيم البنك الراسخة والتي يأتى عميل البنك فى مقدمتها. تم تزويد الفرع بعد إعادة تطويره بأحدث وسائل الاتصال والتأمين والتجهيزات التقنية، وكاميرات المراقبة، ووسائل الأمان. كما تم تزويد الفرع بكافة الإمكانيات التي توفر للعملاء السرعة والراحة والتيسير عليه للاستقادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك بكفاءة وجودة عالية. كما تم تزويد الفرع بمنحدرات مراعاة لذوى الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة تتيح لهم سهولة الوصول إلى ماكينات الصراف الآلى، والوصول لمبنى البنك. وأشار محافظ بنك فيصل إلى أن إجمالى عدد الفروع وصل إلى 41 فرعًا ، و567 ماكينة صراف آلى مزودة بأحدث التقنيات العالمية تقدم خدمات السحب والإيداع والتحويل النقدى داخل الفروع وخارجها فى العديد من مدن وعواصم المحافظات.