الأحد 24/ديسمبر/2023 - 08:48 م 12/24/2023 8:48:14 PM

بعد أكثر من عشرة أسابيع من المقاومة الفلسطينية الباسلة فى قطاع غزة رغم التفوق الحربى الصهيو أمريكى ودعم قوى الشر (النازيون الجدد) نخلص لعدة نتائج جلية وهامة:

١– العدو لا يحترم الضعفاء وهو أوهن من بيت العنكبوت.

٢– المقاومة لاسترداد الحق هى السبيل الناجع والرادع لكل متغطرس.

٣– الثبات والتضحية والاستعداد الجيد لملاقاة الأعداء خير وسيلة لتحرير المقدسات والأرض.

٤– التشدق بالمثل والأخلاقيات والإنسانية وحقوق الإنسان مجرد شعارات ليس لها ظل على الأرض عند عالم تحكمه المصلحة ومعادلات المكسب والخسارة.

٥– المحتل لا تعنيه عهود ومواثيق ويمعن فى تشريد وإبادة شعب بأكمله بمنهجية ودعم غربى لاستكمال اغتصاب باقى الأراضى الفلسطينية بمباركة دولية وveto امبريالى متغطرس أسهب فى التسويف والمراوغة بكلمات فضفاضة ودبلوماسية ماكرة.

٦– القومية العربية والدفاع المشترك مجرد سفسطة كلامية واستهلاك محلى ذرًا للرماد بشعارات زائفة أسقطها الواقع المرير من الإبادة الممنهجة على أرض غزة.

7– تقزيم الدول العربية وتفتيتها منهج استعمارى لا يتوقف تنفيذه على جميع المستويات وبكل الوسائل وبالعدوان الحربى إذا استدعت الضرورة لذلك.

8– الوهن الذى أصاب العالم العربى والإسلامى أشد خطرًا علينا من آلات الحرب والدمار المحشودة للأجهاز على ما تبقى من أرض وشعب بفلسطين المحتلة الصامدة.

9– إن الكفر ملة واحدة وجميع المسلمين مستهدفون بالإبادة.