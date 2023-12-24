مستقبل الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي في مهب الريح
أصبح فريق الإسماعيلي مواليد ٢٠٠٣ الذي يعد مستقبل الفريق الأول في مهب الريح بالقلعة الصفراء الفترة الحالية ويعاني بشكل كبير للغاية بسبب تراجع النتائج باستمرار .
ويتواجد فريق الإسماعيلي مواليد ٢٠٠٣ في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب بطولة دوري الجمهورية برصيد ١٨ نقطة جمعها الفريق من ١٨ مباراة ، حقق الدراويش الفوز في ٦ وتلقى الهزيمة في ١٢ مباراة .
ويشهد فريق ٢٠٠٣ بالفريق تراجع كبير للغاية في النتائج ، وتعد هذه الفرقة هي مستقبل الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي.
وشن جماهير النادي هجوم كبير للغاية على النادي الإسماعيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب تراجع نتائج فريق ٢٠٠٣ منذ بداية الموسم والذي حقق الفوز في ثلاث مباريات فقط من ١٨ .
وينتظر جماهير النادي حل سريع من جانب محمود جابر رئيس قطاع الناشئين بالنادي وأشرف خضر المدير الفني للقطاع بشأن هذا الأمر من أجل الاعتماد على الفريق في المستقبل.