الأحد 24 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مستقبل الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي في مهب الريح

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أصبح فريق الإسماعيلي مواليد ٢٠٠٣ الذي يعد مستقبل الفريق الأول في مهب الريح بالقلعة الصفراء الفترة الحالية ويعاني بشكل كبير للغاية بسبب تراجع النتائج باستمرار .

txt

مدرب سيراميكا كليوباترا يعلق على إصابات لاعبيه قبل مواجهة الأهلي


ويتواجد فريق الإسماعيلي مواليد ٢٠٠٣ في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب بطولة دوري الجمهورية برصيد ١٨ نقطة جمعها الفريق من ١٨ مباراة ، حقق الدراويش الفوز في ٦ وتلقى الهزيمة في ١٢ مباراة .
ويشهد فريق ٢٠٠٣ بالفريق تراجع كبير للغاية في النتائج ، وتعد هذه الفرقة هي مستقبل الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي.
وشن جماهير النادي هجوم كبير للغاية على النادي الإسماعيلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب تراجع نتائج فريق ٢٠٠٣ منذ بداية الموسم والذي حقق الفوز في ثلاث مباريات فقط من ١٨ .
وينتظر جماهير النادي حل سريع من جانب محمود جابر رئيس قطاع الناشئين بالنادي وأشرف خضر المدير الفني للقطاع بشأن هذا الأمر من أجل الاعتماد على الفريق في المستقبل.

مواد متعلقة

الاتفاق السعودي يبحث عن العودة للطريق الصحيح
الجريدة الورقية