إنشاء قسم قضائي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع

وقع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة برتوكول تعاون بين الهيئة والهيئة العامة للرقابة المالية - الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع في ج م ع - بموجبه يتم إنشاء قسم قضائي للهيئة بالصندوق وفقاً لما تم الاتفاق عليه بالبروتوكول.



صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها بأنه حضر حفل التوقيع كل من :

الأستاذ الدكتور محمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية .

والأستاذ الدكتور علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين.

والأستاذة سماء أنور محمد الصادق رئيسة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع.

ومن جانب هيئة قضايا الدولة حضر كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:

المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

المستشار ياسر البدري عضو المكتب الفني.

المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.