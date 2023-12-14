وضع Pixel الجديد يحمي بياناتك أثناء إصلاح جهازك

كشفت Google عن ميزة جديدة لأجهزة Pixel مصممة للحفاظ على بياناتك آمنة عندما تكون في ورشة الإصلاح. وتقول الشركة إنه من خلال تنشيط هذه الميزة، قد تتمكن من منع الفنيين من حذف بياناتك واستعادتها أثناء عملية الإصلاح مع تسهيل تشغيل التشخيصات عليهم. وتشير جوجل إلى أنه يمكنه أيضًا حماية بياناتك من أعين المتطفلين المحتملة.

يتوفر الوضع على أجهزة Pixel التي تعمل بأحدث تحديث لنظام Android 14 والتي تحتوي على مساحة تخزين احتياطية تبلغ 2 جيجابايت على الأقل. لتنشيط الميزة، انتقل إلى الإعدادات > النظام > وضع الإصلاح واتبع المطالبات (اتبع نفس السلسلة لإيقاف تشغيل الميزة). تشير Google إلى أنه على الرغم من أن وضع الإصلاح يجب أن يحمي بياناتك، إلا أنه من المفيد دائمًا إجراء نسخ احتياطي لبياناتك إن أمكن قبل أي خدمة إصلاح.

وفي الوقت نفسه، طرحت Google تطبيقًا تشخيصيًا جديدًا يمكنك الوصول إليه من تطبيق الهاتف على جهاز Pixel. يُقال إن هذا من شأنه أن يساعدك في الحصول على فكرة أفضل عن أي مشكلات يواجهها جهازك قبل الإصلاح والتحقق من أنه يعمل بشكل صحيح بمجرد استعادة هاتفك. لتشغيل التشخيص، أدخل #*#7287#*# في لوحة المفاتيح في تطبيق الهاتف.

إلى جانب المساعدة في تزويد أي ورشة إصلاح احترافية بالأجزاء التي يحتاجها لإصلاح أجهزة Pixel، تتطلع جوجل إلى تسهيل الأمر على الأشخاص لمعالجة المشكلات المتعلقة بهواتفهم أيضًا. بدأت الشركة في تقديم قطع غيار Pixel وأدلة الإصلاح الشرعية بمساعدة iFixit العام الماضي (والآن أيضًا من خلال Shyft Global Services). من المفترض أن تتمكن من العثور على معلومات حول كيفية طلب الأجزاء التي تبحث عنها وعرض أدلة الإصلاح من خلال موقع مساعدة Google. تتوفر كتيبات الإصلاح من Google مباشرةً باللغتين الإنجليزية والفرنسية لبعض الأجهزة. ستتوفر أدلة لمزيد من الأجهزة وبمزيد من اللغات في الأشهر المقبلة.