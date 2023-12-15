هاتف Pixel 9 يأتي مزودًا بمساعد الذكاء الاصطناعي Pixie

تعمل شركة جوجل على إنشاء مساعد Android AI جديد وأكثر تطورًا يسمى Pixie ومن المقرر أن يصل مع هاتف Pixel 9، وفقًا لتقرير صادر عن The Information. استنادًا إلى نموذج اللغة الكبير Gemini الجديد للشركة (LLM)، سيكون قادرًا على أداء "مهام معقدة ومتعددة الوسائط" مثل إعطائك توجيهات إلى أقرب متجر لشراء منتج قمت بتصويره على هاتفك الذكي.

سيكون المساعد حصريًا لأجهزة Pixel من Google وسيستخدم البيانات من منتجات Google مثل Gmail والخرائط. ويشير التقرير إلى أن ذلك من شأنه أن يساعده على "التطور إلى إصدار أكثر تخصيصًا من مساعد Google". يبدو أنه منتج منفصل عن مساعد Google مع Bard الذي تم عرضه في Made By Google في أكتوبر.

إذا كان التقرير دقيقًا، فإن التقرير الخاص بالتحديث يُظهر أن Google تجري تغييرات جذرية على خريطة طريق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لإبقاء OpenAI المنافسة في مرمى البصر. كشفت Google للتو عن Gemini AI الأسبوع الماضي كإجابة على GPT-4، واصفة إياه بأنه "النموذج الأكثر قدرة الذي قمنا ببنائه على الإطلاق". وأعلنت أيضًا أن Gemini سيأتي إلى Android عبر منتج جديد يسمى Nano، مما يمنح هاتفك القدرة على القيام بأشياء مثل تلخيص المحادثات والمكالمات دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

للتذكير، تم إطلاق Gemini الأسبوع الماضي كنموذج ذكاء اصطناعي متكامل متعدد الوسائط، بدلاً من نماذج متعددة مجمعة معًا (ومع ذلك، تم الإبلاغ عن أجزاء من عرض Gemini التجريبي من Google). ومن المفترض أن يسمح ذلك لها "بفهم جميع أنواع المدخلات والتفكير فيها بسلاسة من الألف إلى الياء، وهو أفضل بكثير من النماذج المتعددة الوسائط الحالية". مع Pixie المدعوم من Gemini، يمكن أن يكون مساعدًا شخصيًا أكثر تطورًا بكثير من مساعد Google، على سبيل المثال. ستعمل Gemini أيضًا على تشغيل الجيل القادم من Bard، مساعد Google للدردشة الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

كما هو الحال مع منتجات Google السابقة، سيكون من الصعب على المستهلكين التعرف على جميع عروض الذكاء الاصطناعي المختلفة (انظر ما فعلته هناك). لدينا الآن Pixie وBard وGemini وGemini Nano (للهواتف الذكية) وGemini Pro (لمتصفح Chrome ومكالمات API والمزيد) وGemini Ultra، التي ستصدر في عام 2024. على النقيض من ذلك، أبقت OpenAI الأمور بسيطة نسبيًا مع GPT-4 كونه LLM، وChatGPT هو مساعد الدردشة، وDALL-E هو منشئ الصور. لقد سمع معظم المستهلكين الأذكياء على الأقل عن هذه الأشياء، لكن جوجل جعلت من الصعب مرة أخرى على الأشخاص مواكبة مجموعة منتجاتها الخاصة.