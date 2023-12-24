إعادة هيكلة شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية

لتطوير الأداء وتعظيم عوائدها..

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المدن للخدمات الشبابية والرياضية وتضمن ذلك تعيين محمد أحمد رائف رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا، حيث تم تكليفه بوضع تصور خلال الفترة المقبلة بتطوير أداء الشركة والتوسع في مهامها مع مختلف المؤسسات الخارجية، في ضوء توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تطبيق قواعد الحوكمة ومعايير النزاهة والشفافية داخل بيئة العمل.



ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن شركة المدن تمثل أحد أهم آليات الوزارة لتنفيذ خدماتها فى مجال تطوير الإنشاءات وصيانة المنشآت التابعة للوزارة في مختلف محافظات الجمهورية فضلًا عن التوسع فى تنفيذ أعمال التطوير الشامل وتحقيق عوائد للصرف منها على أعمال التطوير والصيانة لكافة المرافق الشبابية والرياضية وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لحوكمة عمل الشركة وإعادة الهيكلة الشاملة لها.