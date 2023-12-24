تطبيقان أراد مستخدمو الهواتف الذكية حذفهما في عام 2023

يقال إن هناك 4.8 مليار مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، ويقال إنهم يمثلون 59.9% من سكان العالم و92.7% من جميع مستخدمي الإنترنت.

يستخدم أولئك الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ما متوسطه 6.7 شبكة مختلفة كل شهر، ويقضون ما معدله ساعتين و24 دقيقة عليها يوميًا.

أطلقت شركة Meta، الشركة الأم لفيسبوك، تطبيق Threads المنافس لتويتر في يوليو 2023. وأعلنت شركة Meta، التي تمتلك Instagram وFacebook، عن إطلاق "Threads"، واصفة إياه بأنه "تطبيق جديد.. لمشاركة التحديثات النصية والانضمام إلى المحادثات العامة".

وفي خمسة أيام، اكتسب التطبيق 100 مليون مستخدم - مسجلاً رقمًا قياسيًا لأسرع 100 مليون عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، بحلول شهر أغسطس، تم الإبلاغ عن حدوث انخفاض بنسبة 80% في عدد المستخدمين النشطين يوميًا منذ الإطلاق.

يقال أيضًا إن الوقت الذي يقضيه المستخدمون في التطبيق قد انخفض، ففي شهر يوليو، كان المستخدمون يقضون ما متوسطه 21 دقيقة يوميًا عليه، واعتبارًا من نوفمبر انخفض إلى ثلاث دقائق فقط.

في ظل هذا الارتفاع والانخفاض الهائل في تطبيقات الهواتف الذكية، قالت TRG Datacenters إنها قررت الكشف عن التطبيقات التي فقدت شعبيتها هذا العام. وللقيام بذلك، قالت الشركة إنها استخدمت "الشبكات الاجتماعية الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم" (استنادًا إلى أرقام Statista) وحصلت على الشبكات التسعة التي تضم أكبر عدد من المستخدمين، بما في ذلك فقط تلك المتوفرة في بلدان متعددة حول العالم. ثم زعمت أنها حللت عدد المرات التي تم فيها البحث شهريًا عن "كيفية حذف حسابي على فيسبوك" على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.



تطبيقان أراد المستخدمون حذفهما



لذا أتساءل ما هو التطبيق الذي تصدر القائمة؟ وفقًا للتقرير، فهو Instagram. "وفقًا لبياناتنا، فإن Instagram هو أكثر شبكات التواصل الاجتماعي التي كان مستخدمو الشبكة الاجتماعية حريصين على حذفها، حيث يبحث أكثر من مليون شخص حول العالم عن كيفية حذف حساب Instagram الخاص بي كل شهر في عام 2023. وهذا يعني أكثر من 12500 شخص لكل 100000 شخص حول العالم. "، قال التقرير. ويضيف التقرير: "على الرغم من ذلك، لا يزال التطبيق يضم ملياري مستخدم في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، إذا استمر مليون شخص في المطالبة بحذف حساباتهم كل شهر، فقد تنفجر فقاعة "Instagrammable"، مما قد يغير مشهدها في غضون عام".

تبع ذلك تطبيق Snapchat، الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2011. وقد تطلع ما يقرب من 130 ألف شخص إلى حذف حساب Snapchat الخاص بهم شهريًا هذا العام. وعلى الرغم من أن هذا أقل بكثير من Instagram، إلا أنه لا يزال يمثل جزءًا كبيرًا من مستخدميه البالغ عددهم 750 مليونًا.