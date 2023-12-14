إطلاق Threads أخيرًا في أوروبا

وصلت Meta's Threads أخيرًا إلى أوروبا، بعد أكثر من خمسة أشهر من طرحها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأماكن أخرى حول العالم. بعد العد التنازلي والدعوة التشويقية على Instagram، أصبح التطبيق الآن متاحًا رسميًا في الكتلة على الويب، على الرغم من أن تطبيقات iOS وAndroid لا تزال غير متاحة للكثيرين.

أصبح موقع Threads.net متاحًا الآن على الويب، على الرغم من أن تطبيقات الهاتف المحمول لا تزال تظهر على أنها غير متاحة للكثيرين (قد يتعين عليك الانتظار بصبر). لقد تمكنت من تسجيل الدخول باستخدام حساب Instagram الخاص بي، على الرغم من أن Meta يوفر أيضًا إمكانية الوصول دون إنشاء ملف تعريف - على الرغم من أنه لا يمكنك نشر المحتوى أو التفاعل معه في هذه الحالة. بمجرد موافقتي على استخدام Instagram واختيار ملفي الشخصي، سألني إذا كنت موافقًا على أن يكون عامًا وما إذا كنت أرغب في متابعة نفس الأشخاص الذين أتابعهم على Instagram. بضع نقرات أخرى وكنت في.

تم إطلاق المواضيع أخيرًا في أوروبا

ستيف دنت لموقع Engadget

يقال إن التأخير يرجع إلى قانون الأسواق الرقمية القادم (DMA) للاتحاد الأوروبي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2024. وباعتبارها واحدة من سبعة عمالقة تكنولوجيين "Gatekeepers"، أرادت Meta التأكد من امتثالها لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، لا سيما فيما يتعلق بقواعد مشاركة البيانات بين تطبيقات. وامتثالاً لسياسات الاتحاد الأوروبي، يسمح التطبيق أيضًا للمستخدمين بالوصول إلى النظام الأساسي دون الحاجة إلى إنشاء ملف تعريف.

تم إطلاق Threads في 5 يوليو على الهاتف المحمول مع مجموعة ميزات أساسية وتطلب من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام حسابات Instagram الخاصة بهم. لقد كان يشبه إلى حد كبير تويتر (الآن X) عند إطلاقه، مع دعم المنشورات النصية التي تصل إلى 500 حرف، إلى جانب الصور ومقاطع الفيديو التي تبلغ مدتها خمس دقائق. كما أنها تدعم إعادة النشر ومنشورات الاقتباس، مع السماح للمستخدمين بالحد من ردودهم وحظر/الإبلاغ عن المستخدمين الآخرين.

منذ ذلك الحين، أضاف إصدار ويب، إلى جانب خلاصات "متابعة" و"من أجلك"، والقدرة على إرسال منشورات المواضيع على Instagram، وفرز القائمة التالية، والمشاركات التي تم الإعجاب بها على صفحة ملفك الشخصي، والمزيد. باختصار، أصبح منافسًا قويًا لـ X وBluesky وتطبيقات الوسائط الاجتماعية القصيرة الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت Meta بالأمس باختبار القدرة على إتاحة منشورات Threads على Mastodon والتطبيقات الفيدرالية الأخرى. كان هذا التوافق مع خدمة "ActivityPub" اللامركزية، والقدرة على النشر المتبادل إلى تطبيقات أخرى، بمثابة الوعد الرئيسي الذي قطعته Meta عندما قدمت Threads.

جاء صعود الخيوط مع الانخفاض الحاد لـ Elon Musk's X، الذي يُنظر إليه الآن على أنه أكثر استقطابًا من أي وقت مضى. ومن بين العديد من الأحداث الدرامية الأخرى، فقدت المنصة مؤخرًا عددًا من المعلنين الرئيسيين بعد أن عزز ماسك نظرية المؤامرة المعادية للسامية. ردًا على ذلك، وجه " ماسك " رسالة جديدة للمعلنين المنسحبين من المنصة: " اذهب وضاجع نفسك".

ومع ذلك، لا تزال المواضيع في مكان محفوف بالمخاطر. لقد حقق نجاحًا فوريًا، حيث تجاوز علامة 100 مليون اشتراك بعد خمسة أيام فقط من إطلاقه، وبلغ عدد المستخدمين 141 مليونًا اعتبارًا من 10 نوفمبر، وفقًا لشركة الأبحاث Quiver Quantitative. ومع ذلك، فإن المشاركة تمثل مشكلة أخرى - فقد تقلبت عدد المستخدمين النشطين يوميًا وانخفضت بشكل حاد بعد شهر أو نحو ذلك من الإطلاق. من المفترض أن تحصل على دفعة هائلة الآن بعد أن أصبحت في أوروبا، ومع ذلك، تمتلك Meta بسهولة القوة (والمال) لإنجاحها وسحق المنافسين الراسخين والمحتملين.