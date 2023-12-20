ميتا تعلن عن خطأ يحظر الأخبار على Threads

قال متحدث باسم الشركة لموقع Engadget إن Meta قامت بإصلاح الخلل الذي منع مؤقتًا بعض مستخدمي Threads في كندا من قراءة الأخبار ومشاركتها على التطبيق. على الرغم من أن Meta سحبت المحتوى الإخباري من خلاصات Facebook وInstagram للمستخدمين الكنديين في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الحظر لم ينتقل إلى Threads.

لكن عددًا من مستخدمي Threads تساءلوا عما إذا كان ذلك قد تغير عندما بدأوا في رؤية تنبيهات تشير إلى خلاف ذلك. "لا يمكن للأشخاص في كندا مشاهدة هذا المحتوى"، كما جاء في إشعار يحمل العلامة التجارية Threads. "لا يمكن عرض المحتوى الخاص بناشري الأخبار في كندا استجابةً لتشريعات الحكومة الكندية."

من غير الواضح مدى انتشار الخطأ أو مدة حدوثه. ويبدو أن التقارير حول هذه المشكلة ظهرت يوم الاثنين، مع عدم قدرة بعض المستخدمين على عرض الروابط حتى صباح يوم الثلاثاء. "حسنًا... هذا مقرف. تعمل @meta على تصعيد حظر الأخبار في كندا، والذي كان يقتصر سابقًا على Facebook وInstagram، والآن على Threads،" كتب بيدرو ماركيز في منشور يوم الاثنين.

يبدو أن المواضيع تمنع الأخبار لفترة وجيزة للمستخدمين في كندا. تقول ميتا أنها كانت كبيرة.



صرح متحدث باسم Meta لموقع Engadget أن إطار قانون الأخبار عبر الإنترنت لا ينطبق على المواضيع، على الأقل في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإن حقيقة ظهور الإشعار على الإطلاق أثارت تكهنات بأن الشركة قد تقوم في النهاية بحظر المحتوى الإخباري على Threads أيضًا.

على مدى السنوات القليلة الماضية، دخلت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم في صراع مع الدول بشأن الدفع مقابل الأخبار. في عام 2021، على سبيل المثال، منع فيسبوك الأشخاص في أستراليا من مشاركة روابط الأخبار، بينما هددت جوجل بالتوقف عن عرض المحتوى من ناشري الأخبار الأستراليين على أخبار جوجل. ومع ذلك، توصلت الشركتان في النهاية إلى اتفاقيات واتفقتا على البدء في الدفع للمؤسسات الإخبارية الأسترالية.

في أغسطس، بدأت Meta في حظر الأخبار على Facebook وInstagram في كندا ردًا على قانون الأخبار عبر الإنترنت في البلاد الذي يتطلب من المنصات دفع أموال للمؤسسات الإخبارية لتعويض عائدات الإعلانات المفقودة. وتوصلت جوجل، التي تعهدت في وقت سابق بحظر الروابط الإخبارية في البلاد، في النهاية إلى اتفاق مع حكومة البلاد ووافقت على دفع حوالي 100 مليون دولار للناشرين الكنديين سنويًا، وفقًا لهيئة الإذاعة الكندية.

على الرغم من أن Meta قد قللت من أهمية الأخبار على Threads - قال رئيس Instagram آدم موسيري في وقت سابق من هذا العام أن الشركة لا ترغب في "تضخيم الأخبار" على المنصة - فإن حظر الأخبار على Threads يمكن أن يكون له تأثير أكثر دراماتيكية على Threads مما كان عليه في العام الماضي. انستغرام وفيسبوك. نما التطبيق إلى حوالي 100 مليون مستخدم حيث يبحث المزيد من الأشخاص عن بدائل تويتر.

ومع ذلك، فإن حظر الأخبار قد يجعل التطبيق أقل فائدة بكثير للمستخدمين والناشرين، الذين بدأوا في رؤية المزيد من التفاعل من الخدمة. "كيف ستحل Threads محل Twitter عندما لا أستطيع حتى النقر على قصة إخبارية في كندا دون أن يتم حظري بواسطة Meta"، كتب مستخدم Threads يُدعى dexter بعد مواجهة الخطأ.