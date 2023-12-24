تخصصات الوظائف الشاغرة في برنامج تنمية القدرات البشرية السعودي لعام 1445

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية عن وظائف برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030-، بعدما أعلن عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة.

وأعلن برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة في مجالي (الموارد البشرية) و(الإعلام) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه

اعرف الوظائف المتاحة في برنامج تنمية القدرات البشرية :

- خبير موارد بشرية:

درجة البكالوريوس في الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال، أو مجال ذي صلة.

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في إدارة الموارد البشرية مع سجل حافل كخبير موارد بشرية.

- خبير الإنتاج الإعلامي:

– درجة البكالوريوس في مجال الاتصال والإعلام أو مجال ذي صلة.

– خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في إنتاج الفيديو والتصوير الفوتوغرافي وكتابة السيناريو والإخراج والتحرير، وإظهار القيادة الناجحة في تنفيذ مشاريع الوسائط المتعددة.

شروط الوظائف المتاحة في برنامج تنمية القدرات البشرية :

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

كما يجب أن يكون مقيم داخل أراضي المملكة.

يكون حاصلا على البكالوريوس في التخصص المطلوب.

لابد من وجود الخبرات العملية السابقة للحصول على الوظيفة.

ويكون التقديم على الوظائف المتاحة بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات البسيطة على الموقع الرسمي للشركة على تطبيق لينكدان، والتي يكون من خلال:

طريقة التقديم في الوظائف المتاحة ببرنامج تنمية القدرات البشرية :

في البداية تقوم بالدخول على الموقع الرسمي لبرنامج القدرات البشرية على تطبيق لينكدان.

وتقوم باختيار الوظيفة التي تريد التقديم عليها.

وبعدا أن تختارها تقوم بإدخال كل البيانات المطلوبة منك.

ثم تقوم بإرفاق المستندات اللازمة.

وتقوم بالضغط على تقديم الطلب.