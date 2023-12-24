الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ قنا ونائبه يستقبلان 36 شاكيًا بالديوان العام

المحافظ يبحث الشكاوي
المحافظ يبحث الشكاوي


استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، اليوم الأحد، المواطنين بمكاتبهما، وذلك لبحث شكواهم ، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوي. 

 

 يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم ، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة

 

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا، استقبل 36مواطنًا من مختلف مراكز المحافظة ، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده ، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن ، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين

 

ومن جانبه وجه محافظ قنا ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية ، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية . 

 

مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى .

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