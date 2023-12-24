بعد قليل.. محاكمة شخصين بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مع والده

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة شخصين متهمين بخطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما الأجهزة الأمنية بلاغ من سيدة يفيد بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسي في منطقة الزيتون.

وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجني عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.

وفي سياق آخر تستمع نيابة شرق القاهرة، اليوم الأحد، لأقوال شهود العيان في واقعة مقتل طفل على يد زوج والدته بمنطقة النهضة لاستكمال التحقيقات في الجريمة.

أدلى المتهم بقتل ابن زوجته بمنطقة النهضة بالقاهرة، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالقاهرة، قائلًا إنه كان دائما ما يعتدي بالضرب على الطفل بسبب أو بدون سبب، ويوم الواقعة فور رجوع الطفل من"الحضانة" اعتدى عليه بالضرب حتى أغمى عليه.

وأضاف المتهم، أنه أخذ المجني عليه إلى المستشفى لإسعافه وأبلغ المستشفى بأن والدته اعتدت عليه، لكن جرى اكتشاف واقعة التعدي على الطفل وإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي نسبت التهمة إلى المتهم.

وكشفت التحريات الأولية بالقاهرة، أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة، إلا أنه لحظة ارتكابه الجريمة كان في وعيه.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفى بوجود جثة طفل يدعى معتز يبلغ من العمر 5 سنوات وبه آثار تعذيب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية أن المتهم بإنهاء حياة الصغير، عاطل يدعى «ماهر س» يبلغ من العمر 32 عاما وهو الزوج الثاني للسيدة نادية، وجرى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.