المستثمرات العرب تبحث التعاون التجارى والاستثمارى مع روسيا

عقد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسى اجتماعا مع إيلينا ماتفيفا، رئيس رابطة سيدات الأعمال بدولة روسيا الاتحادية، بمحافظة الاسكندرية، ونظمته المهندسة علا محيلبة عضو الاتحاد ورئيس جمعية الصرح لحماية الصناعات النسيجية بمحافظة الإسكندرية.

وحضر الاجتماع عضوات وأعضاء الاتحاد من القاهرة والإسكندرية .

وأكد الدكتورة هدى يسي رئيسة الإتحاد، أن لقاء إيلينا يأتى ضمن استضافة الاتحاد لها فى مصر على مدى 5 أيام؛ لبحث سبل تفعيل إتفاقية التعاون المشترك التى تم توقيعها فى روسيا مؤخرا خلال مشاركتها، ضيف شرف ومتحدث رسمى فى المؤتمر الدولي التاسع والعشرون للمرأة في سانت بطرسبرغ، روسيا، الذى عقد تحت شعار" العلم للمرأة والمرأة من أجل العلم.

وأشارت إلى أن الاجتماع تناول التعرف على آليات ومجالات التعاون وفرص الاستثمار المشترك والتصدير إلى السوق الروسي والعمل على تنظيم التعاقدات المختلفة لدعم التبادل التجاري، وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة تنفيذية لمتابعة الأعمال المشتركة .

وقالت يسي، أن رئيس رابطة سيدات الأعمال بروسيا، تعرفت خلال اللقاء ، على منتجات عينية فى مجالات الملابس والأغذية والصناعات الكيماوية والمنظفات والبويات صديقة البيئة.

وتناول اللقاء الشراكة فى مجال السياحة بمختلف أنماطها والسياحة الدينية فى إطار مبادرة "عشانك يابلدى ووحدتنا العربية وتعاوننا الدولى"، التى أطلقها الاتحاد بالتعاون مع جمعية سيدات الأعمال للتنمية وبدعم ورعاية وزير الطيران المصرى.

ولفتت إلى أهمية التعاون مع السوق الروسي الذى يعد أحد دول تجمع بريكس وانضمام مصر له، وبدء التعاون مع دول التجمع بداية العام الجديد 2024.

وأشادت إيلينا ماتفيفا، بالمنتجات والصناعات المختلفة لشركات الاتحاد، مؤكدة مستوى الجودة العالية التى تتميز بها .

وأعربت عن تفاؤلها بعقد المزيد من الشراكة خلال الفترة المقبلة .

ومن جانبها قالت المهندسة علا محيلبة، أن من خلال اتحاد المستثمرات العرب، واتفاقية التعاون المشترك مع روسيا، يتم العمل على تفعيل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى نحو تحقيق طفرة تصديرية تصل إلى 100 مليار دولار فى مختلف الصناعات.

وأوصحت أن الرئيس السيسى يولي أهمية كبيرة لصناعة الملابس والصناعات النسيجية، باعتبارها واحدة من أكبر القطاعات استيعابا للعمالة ومساهمة في حصة الصادرات، حيث وصل حجم تصدير الملابس المصرية إلى حوالى 1.5 مليار دولار سنويا.