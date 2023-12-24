إسرائيل تخوض معارك ضارية في معاقل حركة حماس

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، بأن الجيش يوسع عملياته في شمال وجنوب قطاع غزة ويخوض معارك ضارية في معاقل حركة "حماس"، وفق روسيا اليوم.

وقال هاغاري: "نواجه قتالا من الأنفاق والمخربون يخرجون منها ويواجهوننا، ونوسع عملياتنا في شمال وجنوب قطاع غزة ونخوض معارك ضارية في معاقل حماس".

وأضاف: "استولينا على 30 ألف قطعة سلاح بما فيها صواريخ وعبوات ناسفة خلال القتال في قطاع غزة"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا لـ "حزب الله" في الشمال من بينها بنى تحتية.

هذا وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" مجموعة بيانات تحدثت فيها عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على مختلف محاور التوغل.

كما أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تمكنها من إيقاع 4 جيبات قيادة إسرائيلية في كمين وتدميرها وقتل جميع أفرادها، وتدمير دبابة هرعت للإسناد في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وأشارت "القسام" إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية منذ أمس مع قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأضافت في بيان: "استخدموا خلالها (الاشتباكات) عبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين 105 المضادة للدروع وقذائف "TBG" المضادة للأفراد والتحصينات، وأوقعوا خلالها عددا كبيرا من الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح وما زالت الاشتباكات مستمرة".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ78 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.