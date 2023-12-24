إبراهيم صلاح: مسؤولي الزمالك يحاربون الكوادر الجديدة ورحلت بسبب جمال حمزة

كشف إبراهيم صلاح مدرب نادي الزمالك السابق لفريق 2003، كواليس رحيله عن القلعة البيضاء رغم تقديم نتائج جيدة والفوز على النادي الأهلي في قمة الشباب.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات تلفزيونية:" رحلت عن نادي الزمالك مواليد 2003 رغم تقديم مستوي جيد مع الفريق، والحمد لله أنا أول الدوري وفزت على المنافس المباشر النادي الأهلي.

واضاف:" حزنت بسبب طريقة رحيلي وإني يتم إبلاغي فى الهاتف، من محمد حلمي رئيس القطاع الحالي، وعلمت أن السر هو بسبب السفر إلي السعودية رغم أني سافرت فى وقت راحة بجانب إني أبلغت المسؤول وهو جمال حمزة، الذي لم يقم بإبلاغ محمد حلمي ، ولكن هل هذا سبب مقنع لرحيلي.

وتابع:" للأسف من المفترض أن يتم الوقوف بجانبي وليس ضدي ، هل من المفروض أن اتولي منصب المدير الفني لفريق 2003 وعمري 60 عام ، وللأسف يتم محاربة الوجوه الشابة.