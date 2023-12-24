أسامة حسن: سبب فشل الزمالك هو كراهية مسؤولي النادي لبعضهم

قال أسامة حسن نجم الزمالك السابق أن سبب الفشل في القلعة البيضاء خلال السنوات الأخيرة ، هو عدم العمل على قلب رجل واحد، وعدم وجود رؤية مستقبلية للنادي.

وقال أسامة حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" سبب فشل نادي الزمالك هو كراهية مسؤولي النادي لبعضهم البعض.

وأضاف:" هناك عدم رؤية واضحة لمستقبل النادي وللأسف مش هيكون هناك تقدم للنادي إلا عندما يكون هناك حب وعمل من أجل مصلحة النادي.

وتابع:" رحلت عن الزمالك تفضيلي لمصلحة الكيان على مصلحتي الشخصية.