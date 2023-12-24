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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أسامة حسن: سبب فشل الزمالك هو كراهية مسؤولي النادي لبعضهم

أسامة حسن
أسامة حسن

قال أسامة حسن نجم الزمالك السابق أن سبب الفشل في القلعة البيضاء خلال السنوات الأخيرة ، هو عدم العمل على قلب رجل واحد، وعدم وجود رؤية مستقبلية للنادي.

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وقال أسامة حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" سبب فشل نادي الزمالك هو كراهية مسؤولي النادي لبعضهم البعض.

وأضاف:" هناك عدم رؤية واضحة لمستقبل النادي وللأسف مش هيكون هناك تقدم للنادي إلا عندما يكون هناك حب وعمل من أجل مصلحة النادي.

وتابع:" رحلت عن الزمالك تفضيلي لمصلحة الكيان على مصلحتي الشخصية.

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