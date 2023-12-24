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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق: تحقيق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية ليس إنجازًا

فريق الأهلي
فريق الأهلي

قال أسامة حسن لاعب نادي الزمالك السابق أن حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية هذا العام ليس إنجاز للكرة المصرية أو المارد الأحمر.

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وذكر أسامة حسن في تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" حصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية ليس إنجاز بسبب ضعف الفرق المشاركة في المونديال.

وأضاف:" أتعجب من قول أن هذا العام كانت الفرق فى كأس العالم للأندية قوية، جميع الفرق كانت ضعيفة، والأهلي خسر أمام فلومينينسي البرازيلي ولاعبيه أعمارهم 40 عام.

وتابع:" الأهلي حصد البطولات بلاعبين من الزمالك أمثال كهربا ومؤمن زكريا وإمام عاشور.

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