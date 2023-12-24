وزير الطيران: الكراسي في الطائرات لم تتغير منذ 12 عاما (فيديو)

أكد الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، شراء 10 طائرات “إير باص 350”، موضحًا أنه جرى التعاقد على إيجار 18 طائرة “737 ماكس”.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، أن هناك أزمة غير عادية مفتعلة ضد شركة مصر للطيران سببها خروجها من التصنيف، مضيفا أن الخروج من التصنيف كان في يونيو الماضي، متسائلا عن سبب إثارتها في الوقت الحالي.

وأوضح أنه لم يجر تغيير الكراسي في الطائرات منذ 12 عاما، قائلا: "وما حصلش قبل كده في مصر للطيران إن حد غير كراسي"، مشيرا إلى أنه جرى التعاقد على تغيير كراسي لـ19 طائرة وبداية التغيير سيكون في يوليو المقبل.

تكلفة تغيي كراسي طائرة

ولفت إلى أن تكلفة تغيير كراسي الطائرة الواحدة يبلغ 700 ألف دولار، موضحا أنه لم يصل للجودة التي يرغب أن تكون عليها "مصر للطيران"، لكن يجري السعي إليها وتحسين الخدمة سنشهده قريبا.

وتابع: "اللي راح في الـ12 سنة فاتوا مش هيتصلح بين يوم وليلة"، مؤكدا أن هناك عددا من ذوي الخبرة راغبين في العمل في "مصر للطيران"، تاركين وظائفهم في شركات أجنبية.

وأكد أنه لم يكن هناك تقييم للمطارات المصرية، مضيفا أنه طلب من شركة "سكايتراكس" تقييم "مصر للطيران" في مارس المقبل وتقييم مطار "القاهرة"، مشيرا إلى أن هناك رؤية للتطوير بسبب الزيادة في أسطول "مصر للطيران"، مضيفا أن طاقة المطار 28 راكبا ومن الممكن أن تصل إلى 31 مليون.

وقال إن الرؤية تشمل زيادة طاقة المطار والتفاوض مع شركات لزيادة الطاقة بالنسبة لمطار القاهرة ومطار الغردقة، مؤكدا أن طاقة مطار الغردقة مليون راكب ويزداد إلى 9 ملايين ونصف وسيتم توسيعه.