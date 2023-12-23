أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران

فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى بأهمية حصول كافه الهيئات والشركات التابعه للوزاره على الاعتمادات الدوليه وتجديدها بصفة دورية من أجل تحسين جوده وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض بمنظومه الطيران المدنى فى شتى المجالات .

ونجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران " EASA " لأجهزة الطيران التمثيلي : B737-800, B777-200ER.

وفى هذا الصدد ، اكد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران ان تجديد الاعتمادات والشهادات الدوليه فى مختلف مجالات النقل الجوى يعكس التزام قطاع الطيران المدنى المصرى بتطبيق كافه المعايير والمواصفات العالميه فى هذا المجال ..

واضاف سيادته أن أكاديمية مصر للطيران تلعب دوراً هاما وداعماً لصناعة النقل الجوى في مجال التدريب وتبادل الخبرات كونها من المحاور الرئيسيه لرفع كفاءه واداء العنصر البشرى فى مختلف مواقع العمل ، كما أن تجديد مثل هذه الاعتمادات

بعد اعترافاً دولياً بامكانيات هذا الصرح العالمى ويجعله فى مصاف الاكاديميات العالمبه فى مجال التدريب .

هذا وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بالأكاديمية و تجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة (Level D).

ومن جانبه ، أثنى المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران على الجهد المبذول من العاملين باكاديميه مصر للطيران للتدريب برئاسه الطيار وليد سليمان وخاصه بالسادة مهندسي الإدارة العامة للجودة و الإدارة العامة للطيران التمثيلي للحفاظ على المستوي الفني العالي للأجهزة مما يؤدي إلى كفاءة العملية التدريبية للسادة طياري شركة مصر للطيران.

جدير بالذكر ان أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحظى بمكانة علمية مرموقة على المستوى الدولى و الإقليمي

و تعتبر من أكبر وأعرق الأكاديميات فى منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا حيث

تمتلك أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية ، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، وكذلك أجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين في مجال صيانة الطائرات و الخدمات الأرضية فضلًا عن برامج الموارد الإدارية والبشرية الخاصة بمجالات المبيعات والتسويق والشحن والمحطة وفرق الأمن.