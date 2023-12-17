رئيس مصر للطيران يشيد بمسابقة «ابتكار» ويكرم الفائزين

تزيد روح المنافسة والمشاركة الإيجابية

فى ضوء حرص مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية على تشجيع العاملين بها على المشاركة الفعالة فى تطوير أداء الشركة نحو مستقبل أفضل على المستويين الإقليمى والعالمى، قام المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بتكريم السادة الزملاء الفائزين فى مسابقة «ابتكار» والتى أطلقتها مصر للطيران منذ عدة شهور وكان هدفها الرئيسى خلق روح إيجابية بين العاملين للمشاركة بمقترحاتهم البناءة فى تطوير شركتهم الوطنية.

وبهذه المناسبة أعرب زكريا عن سعادته وامتنانه لمشاركة أبناء الشركة بأرائهم ومقترحاتهم التى تسهم فى بناء مستقبل لشركة، كما توجه بخالص الشكر والتقدير لكل من شارك فى هذه المسابقة والتى تنم عن مدى انتمائهم وحرصهم الكبير على تطوير هذا الصرح الوطنى الكبير الذى سيظل فى المقدمة بفضل جهود أبنائه المخلصين، هذا وسوف يتم صرف حوافز تشجيعية للزملاء الفائزين تقديراً لجهودهم المخلصة فى خدمة مصر للطيران.

المهندس يحيى زكريا

هذا وقد حققت المسابقة منذ إطلاقها صدى كبيراً بين جموع العاملين، حيث تلقى القائمين عليها ما يقرب من ٢٥٧ مقترحًا من العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وخلال تلك الفترة قام القائمين على المسابقة بدراسة جميع المقترحات المقدمة بعناية لبحث مطابقتها لشروط وأهداف المسابقة، ومن خلال هذه الدراسة الدقيقة تم استبعاد المقترحات غير المطابقة لتلك الشروط وكذا التى لا تحتوى على تفاصيل فنية ودراسات تفصيلية للمقترح المقدم، بالإضافة إلى ألية تطبيقها على أرض الواقع.

وقد أعلن القائمون على المسابقة فوز كل من: إيمان أحمد السيد – الشركة القابضة لمصر للطيران ومحمد ماهر وشريف رياض وكريم فريد وياسر فريد وإيمان بدر السيد – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وسيد أحمد قرنى - شركة الصيانة والأعمال الفنية وإسماعيل عمير- شركة مصر للطيران للأسواق الحرة مصطفى محمد حسن عطية– شركة مصر للطيران للشحن الجوى

أحمد سيد نصر– شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية،ومن الجدير بالذكر أنه قد تمت مراجعة جميع المشروعات الفائزة بكل دقة وشفافية مع الجهات المختصة بكل شركة من الشركات التابعة وجاءت مطابقة لشروط وأهداف المسابقة وهى تعظيم العائد وتخفيض الأعباء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، ودخلت جميع المشروعات الفائزة حيز التنفيذ للبدء فى التطبيق الفعلى مطلع العام القادم بإذن الله.