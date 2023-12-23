دواء شهير يعالج السكري يمنع زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

أثبتت دراسة علمية حديثة أن عقار دولاغلوتايد لمرض السكري، يحمي من زيادة الوزن الناتجة عن الإقلاع عن التدخين.

دواء يمنع زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، قسم الباحثون المشاركين في الدراسة بصورة عشوائية إلى مجموعتين، ليحصل أفراد المجموعة الأولى على دواء دولاغلوتايد (dulaglutide) لمرض السكري، والمجموعة الثانية على دواء وهمي، ودواء فارينيكلين (varenicline) للإقلاع عن التدخين، ومساعدة أخصائي الإقلاع عن التدخين لمدة 12 أسبوعا.

دواء يمنع زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن النساء اللواتي تناولن دواء دولاغلوتايد فقدن 1-2 كجم من وزنهن، في حين أن نساء المجموعة الثانية زاد وزنهن بمقدار 2-2.5 كجم.

أما الرجال من المجموعة الأولى فقد زاد وزنهم أكثر بقليل من 500 جرام، في حين زاد وزن الرجال من المجموعة الثانية بمقدار 2 كجم.

في الوقت نفسه، لاحظ الباحثون أن نساء المجموعة الثانية اكتسبن وزنًا أكبر بخمس مرات تقريبًا من الرجال، ما يعني إن تناول دولاغلوتايد أثناء الإقلاع عن التدخين قد يكون مفيدًا لهن بشكل خاص،. أما رجال المجموعة الثانية فقد اكتسب 3 رجال فقط من أصل 56 القليل من الوزن، في حين لم يزداد وزن أي رجل من رجال المجموعة الأولى.