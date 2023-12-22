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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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هل هناك علاقة بين التدخين والمغص؟.. حسام موافي يجيب (فيديو)

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب الإصابة بـ “المغص”، موضحًا أن المغص الحاد ينتج عادة عن حمى البحر الأحمر.

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه لبرنامج “ربي زدني علمًا”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إن التهاب بالبنكرياس قد يؤدي إلى الإصابة بالمغص وهو أحد الأسباب التي يجهلها الكثير.

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وتابع: التدخين أحد أسباب ضيق الشرايين، ويسبب العديد من الأمراض، مثل الإصابة “بالشريان التاجي، حدوث غرغرينة تؤدي إلى بتر الرجل، الذبحة الصدرية”.

وأوضح موافي، أنه يجب على المريض الذي يعاني من مغص شديد في البطن، بضرورة الذهاب للطبيب المختص، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة أسباب المغص.

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