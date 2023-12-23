سها جندي : توفير فرص عمل للكثير من الأسر والشباب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.. تفاصيل

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إن "منصة أيادي مصر" والتي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، لديها ثراء كبير من المنتجات الفاخرة، والتي تواكب مختلف الأذواق، فضلا عن إتاحتها إليكترونيا لمختلف الراغبين في اقتناء هذه التحف والمقتنيات المتميزة، والتي توفر فرص العمل للكثير من الأسر والشباب في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن المنصة تعد الوجهة الأولى للمنتجات اليدوية في مصر، حيث يمكن معرفة منتجات المبادرة عبر موقعها الإليكتروني:

‏https://ayadymisr.com/

وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن مختلف مؤسسات الدولة حريصة على دعم كل الجهود المتميزة وتنمية الوطن، ومن بين تلك الجهود هي الاهتمام بالحرف والمنتجات اليدوية، والتي تلقى رواجا بين المصريين بالخارج، منوهة إلى حرص الجاليات المصرية على اقتناء ما يمثل الثقافة والتراث المصري.

يذكر أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قد استقبل السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة.

جاء ذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصرى والمشروعات القومية، والسفير د. محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي.

حيث اتفق الوزيران السفيرة سها جندي واللواء هشام آمنة على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة للبدء فى تنفيذ الأفكار والمقترحات التى تم عرضها خلال الاجتماع، بما يدعم جهود الوزارتين فى دعم المنتجات التراثية والحرفية واليدوية، وكذا توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المصرية.

