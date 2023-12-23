«فيتو» السماسرة ضد رفع أسعار اشتراكات الربط.. ومقترح بالاستفادة من شركة النيل للتكنولوجيا

100% نسبة الزيادة

حالة من الاستياء والغليان تسود شركات السمسرة ضد الإجراءات التى اتخذتها شركات الخدمات التكنولوجية، وربط المعلومات حول رفع أسعار الاشتراكات الشهرية، والسنوية مقابل تقديم هذه الخدمات لشركات السمسرة، والتى تم زيادتها بنسب تصل إلى 100%.

تلقت نحو122 شركة سمسرة عاملة فى السوق إخطارات من الشركات المقدمة لخدمة الربط، تنص على أنه تم رفع شاشات الأسعار، بحيث يبدأ تنفيذ التحصيل من شركات السمسرة بداية العام الجديد2024.

شملت الاخطارات التى تلقها السمأسرة أيضاً أنه تم رفع شاشات الأسعار اللحظية «بوصلة سمسار» من 171 جنيهًا إلى 280 جنيهًا شهريًا، وشاشات الأسعار اللحظية من 171 إلى 250 جنيهًا شهريا، وشاشات البورصة من 75 جنيهًا إلى 165 جنيهًا شهريًا، وشاشات مدير الحساب من 350 جنيهًا إلى 450 جنيهًا شهريًا، كما قامت شركات تقديم الخدمة الأخرى برفع الاشتراك السنوى من 17 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه سنويًا.

بررت الشركات المقدمة للخدمات التكنولوجية لشركات السمسرة الزيادة بسبب الزيادة الخاصة بتكاليف تشغيل الخدمات.

يشار إلى أن بعض السماسرة سبق وأن قدموا اقتراحًا لزيادة عدد الشركات المقدمة للخدمة والربط، بما يخفف الأعباء على كاهل المتعاملين فى البورصة، حيث اقترحوا إعادة الاستفادة من شركة النيل لتكنولوجيا المعلومات، المملوكة لشركة مصر للمقاصة، وتم تصفيتها، وإعدام رأسمالها البالغ نحو10 ملايين جنيه، وما زالت محتفظة بالمقر، والأجهزة الخاصة بأنظمة الشاشات، والتكنولوجيا.

طالب السماسرة أشرف سلمان رئيس اتحاد الأوراق المالية العمل على علاج مشكلاتهم، تواصل الاتحاد مع شركات الربط، وتقديم خدمات التكنولوجيا.