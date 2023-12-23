مشاركة دولية لكلية الآثار بالفيوم في منتدي التراث الجامعي للقاهرة التاريخية

شارك الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الاثار بجامعة الفيوم، فى الإجتماع التحضيري والتنسيقي الأول والثانى لمنتدي التراث الجامعي للقاهرة التاريخية والذي تنظمه منظمة اليونسكو ممثلة في المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة .

ويهدف هذا الاجتماع تقديم تعليقات المؤسسات المشاركة حول موضوعات محددة ستتناولها مجموعات العمل في إطار مشروع منتدي التراث الجامعي (UHF) وترتيب خارطة طريق نحو تنفيذها بداية من يناير 2024، كما يهدف مشروع UHF إلى بناء قدرات المهنيين الشباب الحاليين والمستقبليين لإدارة التراث العمراني المستدام والإرتقاء به مع القاهرة التاريخية كدراسة حالة، وسيستفيد من هذا المشروع أعضاء الهيئة المعاونة بالكلية من المعيدين والمدرسين المساعدين وذلك لتنمية مهاراتهم وبناء قدراتهم في مجال إدارة الآثار والتراث.

مؤتمر اثرى

ومن جهه اخرى تنظم كليتى الاثار بجامعة الفيوم وجامعة الاقصر بالاشتراك مع المكتب الاقليمى لليونسكو بالقاهرة مؤتمر اثرى مشترك تحت عنوان "التغيرات المناخية والتنمية المستدامة فى الاثاروالتراث فى ضوء رؤية مصر 2030 " والذى سيقام خلال الفترة من 18 الى 21 فبراير القادم بكلية الاثار جامعة الاقصر .

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم والدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الاقصر والدكتور نوريا سانز مدير المكتب الاقليمى لليونسكو بالقاهرة واشراف الدكتور عرفه صبرى نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا والبحوث ويرأس جلسات المؤتمر الدكتور محمد كمال خلاف عميد كلية الاثار بجامعة الفيوم والدكتور خالد عبد النعيم محمدين عميد كلية الاثار بجامعة الاقصر .

يتضمن المؤتمر عدة محاور منها تأثير التغيرات المناخية على المواقع الاثرية والتراثية والمجموعات المتحفية وطرق وتقنيات التنمية المستدامة لها والتطبيقات الحديثة فى تطوير المناهج وطرق التدريس للمقررات الدراسية المتخصصة فى مجال الاثار والتراث المادى واللامادى واستخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة فى المواقع الاثرية والتراثية والمتاحفوايضا محور عن الدراسات التاريخية والاثرية والفنية ذات الصلة بمجالات الاثار المختلفة والمتاحف والتراث .

ويتم على هامش المؤتمر تنظيم رحلة الى المعالم والمواقع الاثرية والتراث والمتاحف بمدينة الاقصر .

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