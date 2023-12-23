مراقبون: مصر تنجح فى تغيير لغة الخطاب الغربى حول غزة

أكد اليوم مراقبون ومحللون دوليون أن مصر نجحت فى إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد فى إطار المفاوضات الدبلوماسية الجارية مع الوسطاء لوقف الحرب الصهيونية فى قطاع غزة.

وأوضح المراقبون أن مصر تبذل جهوداً مضنية للتركيز على الاتصالات الدولية والإقليمية لتحقيق أهداف مصر بشأن القضية الفلسطينية، وأكد أن مصر تبنت السردية والرواية الفلسطينية التى تفضح حكومة الاحتلال ومحارقها النازية ضمن حرب الإبادة الجماعية التى تستهدف تصفية الشعب الفلسطينى صاحب الأرض والقضاء على حقوقه المشروعة وإنهاء قضيته.

وأوضحت المصادر أن الجهود المصرية نجحت فى تغيير الخطاب الأوروبى حول غزة من حيث ضرورة وقف إطلاق النار والدعوة إلى إدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكد الصحفى الأمريكى البارز توماس فريدمان أن «الوقت قد حان»، لنهاية الحرب فى غزة، فإسرائيل لن تحقق أهدافها المرجوة، أما الرئيس الأمريكى جو بايدن، فيجب عليه اتخاذ «موقف صارم» من دعم بنيامين نتنياهو.

وأشار «فريدمان» فى مقاله الأخير بصحيفة «نيويورك تايمز»، إلى أن الوقت قد حان بالنسبة للحكومة الأمريكية، كى تخبر إسرائيل بحزم، أن حربها لإبادة حماس لن تحقق أهدافها. وقال إنه يجب على حكومة الرئيس الأمريكى «جو بايدن»، أن تخبر إسرائيل، أن «تعلن النصر فى غزة» ثم تنهى الحرب وتعود أدراجها.

وأشار «فريدمان» فى المقال، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، يضع أولوية مصلحته الانتخابية، فوق مصلحة الإسرائيليين. وكتب: «لقد حان الوقت للولايات المتحدة لكى تطلب من إسرائيل أن تطرح العرض التالى على الطاولة لحماس: انسحاب إسرائيلى كامل من غزة، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وتبادل الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية ووقف دائم لإطلاق النار تحت إشراف دولى، بمن فى ذلك مراقبون عرب ومن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطى».

وأشار «فريدمان» إلى أن الإحساس السائد فى إسرائيل هذه الأيام، هو أن الغالبية العظمى من سكان البلاد اليوم يريدون عودة رهائنهم الذين يزيد عددهم على 120 رهينة، وهو أولوية فوق أى أهداف حرب أخرى. وكتب فريدمان: «قضية الرهائن تفقد الإسرائيليين عقولهم، وتجعل من المستحيل اتخاذ قرار عسكرى عقلانى هناك».