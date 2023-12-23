أستاذ العلوم السياسية: نحن أمام مراحل متعددة من الصراع الروسي الأوكراني

كشف أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عمار قناة، عن آخر تطورات الأحداث في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال “قناة” خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه "نحن أمام مراحل متعددة من الصراع الروسي الأوكراني"، لافتا إلى أن المفاوضات ستكون الحل النهائي للأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن لن تكون في المرحلة الحالية كما ينتظره الجميع.

وأشار إلى أنه من خلال قراءة السياسية الخارجية الأمريكية المتخبطة في أكثر من ملف دولي في المف الأوكراني وملف العدوان الصهيوني على غزة، لافتا إلى حتى اليوم، هناك تورط واضح للولايات المتحدة في مغامراتها وتوظيفها السياسي والدولي في العام والنصف الماضي، لذلك نحن أمام مراحل متعددة من الصراع.

وفي سياق آخر، أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع أسقطت ثلاث طائرات روسية من طراز سو-34 في منطقة العمليات الجنوبية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن أوليشوك قوله: "خلال الساعات الماضية، شن الروس هجمات بطائرات دون طيار ونجحنا في اسقطا ثلاث طائرات من طراز سو-34 في جنوب البلاد".

وأضاف القائد معلقا على الأداء الناجح لوحدات الدفاع الجوي الأوكرانية: "حسنا، هذا هو ردنا".

وكما ذكرت الوكالة في وقت سابق أن الدفاع الأوكرانية أسقطت 24 من أصل 28 طائرة بدون طيار انتحارية أطلقتها روسيا على أوكرانيا ليلة الجمعة.