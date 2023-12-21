رئيس روسيا يدعو نظيره الفنزويلي لزيارة موسكو 2024

أعلن الكرملين اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو لزيارة روسيا العام المقبل.

وذكر الكرملين -في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية- أنه "تم تأكيد الدعوة الموجهة للرئيس الفنزويلي لزيارة روسيا العام المقبل".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه تم الاتفاق على مواعيد الزيارة، لكن "يمكننا القول إنها لن تتم قبل نهاية العام".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "هذه الزيارة مدرجة على جدول الأعمال".

وبحسب سفير فنزويلا لدى روسيا، فإن مادورو يعتزم مناقشة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التعاون بين البلدين، والذي يشمل 15 مجالا مختلفا.

وأشار البيان إلي أن الرئيسين الروسي والفنزويلي فلاديمير بوتين ونيكولاس مادورو أكدا في محادثة هاتفية على نهجهما المشترك تجاه إقامة نظام عالمي عادل.

وقال البيان "خلال تبادل وجهات النظر حول جدول الأعمال الدولي، تم التركيز على الأساليب المشتركة لإقامة نظام عالمي عادل متعدد الأقطاب، وعلى رفض العقوبات غير القانونية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول".

وقال الرئيس الروسي أيضا إن روسيا ستواصل دعم جهود القيادة الفنزويلية لتعزيز اقتصاد البلاد وسيادتها.

كما ناقش الزعيمان القضايا الملحة للتعاون الروسي الفنزويلي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، وكذلك في المجالات الثقافية والإنسانية.