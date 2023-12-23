جولة تفقدية لرئيس جامعة حلوان في الملاعب الرياضية

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادى جامعة حلوان، جولة تفقدية للصالة المغطاة والملاعب الرياضية بهدف متابعة استعداد الجامعة لافتتاح نادي جامعة حلوان.

وسوف يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبحضور بعض الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

رافق رئيس جامعة حلوان فى هذه الجولة الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس ادارة النادي والمدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان، ومديري الصالة المغطاة والملاعب المفتوحة.

وتفقد رئيس جامعة حلوان أعمال تجهيز الصالة المغطاة والملاعب الرياضية بالنادي داخل الحرم الجامعي، وتابع جزء من مباريات نهائي كرة السلة المقامة بالصالة المغطاة بين اندية الجزيرة ونادي الشمس والاهلي ومدينة نصر للبنين والبنات.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن إهتمامه الكبير لخروج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بتاريخ جامعة حلوان ولما له من أهمية قصوى للجامعة متمثلة فى الاستفادة من إمكانيات الجامعة المكانية والأكاديمية بخلق فرص لتدريب الطلاب بكليات علوم الرياضة للبنين والبنات ليصبحوا فى المستقبل كوادر تقوم عليها العملية التعليمية بالجامعة وكذلك التوسع فى ممارسة الرياضة للطلاب ويكون نادى جامعة حلوان المنفذ الرياضي والترويحي لطلاب الجامعة وموظفيها واعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

جامعة حلوان تعقد اختبارات لاختيار الكفاءات الفنية

وفي إطار أواصر التعاون المثمر والبناء بين جامعة حلوان والشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدت اختبارات لاختيار أفضل العناصر من الفنيين المتقدمين للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمبنى الامتحانات بجامعة حلوان، تحت إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وتمت الاختبارات على ثلاث مراحل لـ17 ألف متقدم، وفقاً للمواعيد المتاحة لاختيار أفضل الكفاءات للانضمام للعمل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن سعادته بهذا التعاون المشترك مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على دعم المؤسسات الوطنية الكبرى لاختيار الكوادر البشرية المؤهلة وذات الخبرة العالية لسوق العمل.

وأعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن المسابقة شهر يونيو الماضي، وكشفت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن أسماء المستوفين لشروط الوظائف التي أعلنت عنها الشركة، وكان قد تقدم لشغل الوظائف ما يزيد عن 25 ألف فني.