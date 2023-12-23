المشدد 15 عاما للمتهم بخطف طفل وهتك عرضه في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامه خطف طفل وهتك عرضه في المرج.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ج.س عاطل هتك المجنى عليه ا.م طفل وتمكن من اقتياده إلى مسكنه بعيدا عن أعين الناس بأحدي العقارات و هتك عرض المجني عليه وحسر عنه ملابسه.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من ربة منزل باختفاء نجلها وهتك عرضه من قبل شخص مجهول وادلت اوصاف المتهم

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مكان المتهم وباعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بالقبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.