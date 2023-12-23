عاجل
جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود من قواته أحدهم قائد فرقة في لواء الناحال
السبت 23 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

المشدد 15 عاما للمتهم بخطف طفل وهتك عرضه في المرج

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامه خطف طفل وهتك عرضه في المرج.

وذكرت  تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ج.س عاطل هتك المجنى عليه ا.م طفل وتمكن من اقتياده إلى مسكنه بعيدا عن أعين الناس بأحدي العقارات  و هتك عرض المجني عليه  وحسر عنه ملابسه.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من ربة منزل باختفاء نجلها وهتك عرضه من قبل شخص مجهول وادلت اوصاف المتهم

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مكان المتهم وباعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة بالقبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الورقية