إنجاز تاريخي منتظر لـ محمد صلاح قبل موقعة آرسنال

يستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لمواجهة آرسنال مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويهدف النجم الدولي المصري محمد صلاح لتحقيق الانتصار من أجل مواصلة القتال على سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.



وشارك محمد صلاح في 15 مباراة أمام آرسنال في كافة المسابقات، وأ؛رز 9 أهداف، وصنع 4 آخرين مع الريدز هذا الموسم.



ويسعى "مو" صلاح إلى الوصول للهدف رقم 10 مع الريدز في شباك فريق آرسنال، بالإضافة للعجف رقم 12 في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعدما وصل للهدف رقم 11 هدف وصناعة 7 آخرين.



ويهدف "مو" للوصول إلى الهدف رقم 16 مع الريدز في كافة المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 15 هدفا وصنع 8 آخرين خلال 24 مباراة.



وأحرز صلاح 201 هدف مع ليفربول في كافة المسابقات بعد خوضه 329 مباراة مع الريدز، صنع خلالها 87 هدفا.



رقم تاريخي منتظر لـ صلاح:



يفصل محمد صلاح هدفين فقط من أجل الوصول إلى الهدف رقم 150 مع ليفربول في مسابقة الوري الإنجليزي الممتاز، وفي حال تسجيله، سيكون خامس لاعب في تاريخ الريدز يصل لهذا الرقم بعد روجر هانت صاحب الـ244 هدف، وجوردون هودسون بـ233، وإياش راش بـ229، وبيلي ليدل بـ 215.

