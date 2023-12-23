لقى شخص حتفه ، إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه على جانب الطريق أمام قرية كفر الحصة عقب خروجه من المسجد حيث فوجئ بقيام سائق الاصطدام به فلقى مصرعه في الحال.

كان خارج من المسجد ..سيارة نقل تنهي حياة شخص دهسًا ببنها



وقد جرى تحرير محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث والتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث.



وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بمصرع شخص اصطدمت به سيارة على الطريق الزراعي بقرية كفر الحصة مركز بنها حال خروجه من مسجد على الطريق، وبالفحص تبين أن المتوفاة لقى مصرعه بسبب اصطدام سيارة نقل به أثناء وقوفه علي الطريق بعد أداء الصلاة بالمسجد وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات.



فيما تمكنت أجهزة الأمن من فتح الطريق عقب وقوفه بسبب تجمهر الأهالي عقب الحادث وجاري التحقيق في الواقعة.



حبس نصاب مكتب سفريات العمرة

وفي واقعة أخري أمرت جهات التحقيق بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، حبس صاحب مكتب سفريات غير مرخص 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالنصب على المواطنين، حيث جمع منهم أموال بحجة تسفيرهم لأداء العمرة ولم يوف بذلك، واستولى منهم على مبالغ مالية ولم يردها لهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب المجني عليهم للاستماع لشهادتهم.

وكانت قد ألقت مباحث مركز طوخ بمحافظة القليوبية القبض على صاحب مكتب سفريات لنصبه على المواطنين بجمع منهم أموال بحجة تسفيرهم لأداء العمرة ولم يوفي بذلك، واستولى منهم على مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بورود عدة بلاغات من المواطنين بتعرضهم للنصب من قبل صاحب مكتب سفريات باستيلائه على أموالهم بحجة تسفيرهم لأداء مناسك العمرة ولم يلتزم بذلك.

وتمكنت مباحث مركز شرطة طوخ من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.