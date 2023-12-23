الحبس مع الشغل لمدة سنتين لمُتهمٍ بالتعدي على فتاة قاصر في البساتين

قضت الدائرة 14 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمعاقبة شاب، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، على خلفية اتهامه بالتعدي على فتاة قاصر بمنطقة البساتين.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة، وخالد عبد الغفار النجار، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 24092 لسنة 2022 جنايات البساتين، أن المتهم "خالد.م"، في غضون عام 2020، هتك عرض المجني عليها "م.ا"، والتي لم تبلغ الـ18 بغير قوة أو تهديد بأن لامس منطقة عفتها وعاشرها معاشرة الأزواج 3 مرات برضا منها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وشهدت المجني عليها في التحقيقات، أنها ومنذ حوالي عامين سابقين على سؤالها بتحقيقات النيابة العامة في 2022، تعرفت على المتهم ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة جنسية بأن قام بمعاشرتها معاشرة الأزواج 3 مرات برضاها ودون قوة أو تهديد.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.

وحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.ع أنه في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش، وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وبدأت الواقعة بتوجه ضابط مباحث في قسم البساتين لمحل إقامة المُتهم لضبطه تنفيذاً للحكم الصادر في الجناية رقم 9106 لسنة 2022 المعادي حيث صادفه مُغادراً الشقة يمسك بيده كيس بلاستيكي.

وما أن علم به وبشخصه وعمله ارتبك وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به وسأله عن محتوى الكيس الذي بيده، واسفر التفتيش عن العثور على مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه وتسعمائة وخمسون جنيه داخل الكيس، فضلاً عن هاتف محمول، و11 قطعة حشيش.