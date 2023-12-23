قرار صادم من مانشستر يونايتد بشأن مستقبل سفيان أمرابط

اتخذت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة تين هاج، قرارها بشأن مستقبل للاعب المغربي سفيان أمرابط، القادم من صفوف فيورنتينا الإيطالي.

يشارك سفيان أمرابط صاحب الـ 27 عامًا، في مركز الوسط وقد لفت الانتباه، خلال كأس العالم الأخيرة في قطر 2022، وأصبح محط الأنظار لعدد كبير من الفرق الكبرى بما في ذلك مانشستر يونايتد.

أمرابط

وقام نادي يونايتد بجهود كبيرة لضم اللاعب، وتمكن من الحصول على توقيعه معار لمدة موسم واحد، لكن يبدو أنه لم ينجح في إقناع الجهاز الفني لفريقه بمهاراته.

وأشارت صحيفة "صن" البريطانية إلى أن من المرجح أن مانشستر يونايتد، لن يتعاقد مع أمرابط بعد نهاية الموسم الحالي، بسبب فشله في التأقلم مع أجواء كرة القدم الإنجليزية.

ووفقًا للصحيفة، أفاد مصدر موثوق من داخل النادي، أن أمرابط يعمل بجد لمواكبة وتيرة مستوى الدوري الإنجليزي، ولكن المدرب الهولندي إيريك تين هاج، يعتبر اللاعب كوبي ماينو مستقبل وسط الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد، كان يضع آمالا في أمرابط، بأنه سيكون لديه فرصة كبيرة، ولكنه لم يتمكن من أن يضع بصمته، لإقناع إدارة النادي والجهاز الفني خلال المباريات التي شارك فيها الفريق حتى الآن.

أمرابط

وأكد المصدر أنه على الرغم من وجود بند، يسمح لمانشستر يونايتد بشراء عقد اللاعب بشكل نهائي، إلا أنه من غير المرجح أن يظل المغربي في صفوف الفريق بعد نهاية فترة إعارته.

وختم "لا شك في أن أمرابط لاعب ممتاز، ولكن هناك شكوك حول مدى مناسبته للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تختلف سرعة اللعب هناك بشكل كبير، وحاليًا لن يستمر في الفريق".