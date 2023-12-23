لأول مرة في تاريخه.. ارتفاع كبير بأسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة

سعر الذهب.. قفزة هائلة في أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، وقفز عيار 21 أكثر الأعيرة انتشارًا فى محلات الصاغة ليسجل رقمًا قياسيًا فى البيع والشراء «بعد قرار البنك المركزى الصادر يوم الخميس الماضي، بتثبيت سعر الفائدة، وبالتزامن مع سعر الذهب عالميًا بالدولار فى البورصة.

في هذا الصدد تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية، خلال تعاملات اليوم السبت بأسواق الصاغة المصرية وعالميًا، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات لاسعار السلع، لاسيما أسعار المعدن الاصفر الذي نحن بصدده الأن حينما تطرأ أي مستجدات على قيمته السعرية، نظرًا لاهتمام متابعي الوفد به، حيث أنه يُعد من أهم الاستثمارات الأمنة خلال الازمات الإقتصادية التي شهدها العالم، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

سعر الذهب اليوم السبت في الأسواق المحلية والعالمية

مشغولات ذهبية

سعر عيار 24 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم السبت، بقيمة 62 جنيها بالمقارنة بأسعار الصاغة، أمس الجمعة، ليباع الآن بـ 3474 جنيهًا، فى مقابل 3463 جنيهًا فى حالة الشراء، وهو العيار الأغلى فى أسواق الصاغة المصرية.

سعر عيار 21 اليوم

قفز سعر الذهب عيار 21 اليوم بقيمة 58 جنيهًا بالمقارنة بسعر أمس، ليسجل الآن 3040 جنيهًا للبيع، مقابل 3030 جنيهًا فى حالة الشراء، وهو العيار الأكثر انتشارًا فى المحلات بمحافظات الصعيد.

سعر عيار 18 اليوم

سجل جرام الذهب عيار 18 اليوم ارتفاعا جديدا بقيمة 56 جنيها، بالمقارنة بسعره أمس، ليباع الآن بـ 2603 جنيهات، فى مقابل 2594 جنيهًا للشراء، ويعتبر عيار 21 أكثر الأعيرة تداولًا فى محلات القاهرة الكبرى.

سعر عيار 14 اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 اليوم بقيمة 52 بالمقارنة بأسعار الصاغة أمس الجمعة، ليباع بسعر 2028 جنيهًا للبيع، فى مقابل 2021 جنيهًا فى حالة الشراء، وهو الجرام الأقل انتشارًا فى مصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 21 خلال تعاملات صباح اليوم السبت 23 ديسمبر ارتفاعًا جديدًا، بقيمة 421 جنيهًا بالمقارنة بسعر أمس الجمعة، ليباع الآن بـ 24261 جنيهًا مقابل 24180 جنيهًا فى حالة الشراء.

سعر الذهب عالميًا اليوم

يواصل سعر الذهب عالميًا بالدولار الارتفاع، لتسجل أونصة الذهب عند آخر تعاملات مساء أمس الجمعة فى بورصات الذهب العالمية، 2054 دولارًا للبيع، مقابل 2052 فى حالة الشراء.

أسعار الذهب بالمصنعية في مصر

يذكر أن أسعار الذهب بالمصنعية تختلف فى محلات الصاغة من محافظة لأخرى بنسبة تتراوح بين 7% و10% من قيمة المشغولات الذهبية المباعة وحسب كل تاجر وكذلك حسب نوع المشغولات الذهبية المباعة.