أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت بسوق العبور للجملة

أسعار الخضار والفاكهة.. واصلت أسعار الخضار والفاكهة خلال مستهل التعاملات اليوم السبت بسوق العبور للجملة، ثباتها، وسجل سعر الفلفل الحامي البلدي مابين 4 إلى 8 جنيهات، بينما سجل سعر اليوسفي مابين 5.5 إلى 11.5 جنيه، ويُضاف إلى السعر المعلن من 7 حتى 10 جنيهات في أسواق التجزئة.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات والفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة والخضروات ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم السبت

سوق الخضار والفاكهة

أسعار الخضار

الطماطم بين 4.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 7 و 13.5 جنيه.

البصل بين 13 و26 جنيهًا.

الكوسة بين 89 و12 جنيهًا.

الفاصوليا بين 6.5 و9.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و11 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و8 جنيهات.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار البلدي بين 9 و13 جنيهًا.

القلقاس بين 10 و13 جنيهًا.

البامية بين 40 و45 جنيهًا.

الثوم بين 40 و80 جنيهًا.

الليمون البلدي بين 6 و14 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

استقرت أسعار الفاكهة اليوم في سوق العبور، ويضاف للسعر المعلن، 3-5 جنيهات في محلات التجزئة.

تفاح جولدن بين 20 و30 جنيهًا.

برتقال بلدي بين 5 و7.5 جنيه.

اليوسفي بين 5.5 و11.5 جنيه.

الكيوي 21 جنيهًا.

الكانتلوب بين 8 و9 جنيهات.

الفراولة بين 15 و21 جنيهًا.

الرمان بين 13 و27 جنيهًا.

تين برشومي 7 و9 جنيهات.

الجوافة بين 7 و15 جنيهًا.

الموز بين 6 و10 جنيهات.

الموز المستورد بين 20 و40 جنيهًا.