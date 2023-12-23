كهنة كنيسة مارجرجس الروماني يترأسون "تسبحة كيهك" الليلة

يترأس الآباء الكهنة بكنيسة الشهيد مارجرجس الروماني في منطقة منشية الصدر، اليوم السبت، فعاليات "تسبحة كيهك"، بمناسبة نهضة الصوم المجيد، بداية من الساعة العاشرة مساءً.



كنيسة مارجرجس بمنشية الصدر

تشهد المراسم التسبحة الطقوس الأرثوذكسية القداس الإلهي ورفع البخور وتقديم الحمل، بدءًا من الرابعة فجرًا حتى السادسة صباحًا.



تسبحة كيهك وصوم الميلاد المجيد

يستعد الأقباط في ربوع الأرض للاحتفال بيد الميلاد المجيد بعدما عاشت خلال الفترة الماضية نهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يومًا حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، بينما بدأت سهرة "كيهك" السبت الماضي.



أنشطة واحتفالات.. شهدتها الكنائس المصرية

تقيم الكنائس القبطية فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخًا عظيمًا واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثارًا باقية رغم محاولات البحث من الجماعات المسيحية هناك.