الصحة: تعيين مسئول لإدارة دورة الإيرادات في مراكز ووحدات طب الأسرة كافة

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بإدارة دورة الإيرادات RCM التابعة للهيئة بالمقر الرئيسي، وما يماثلها بالفروع في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

واطلع الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، على مخرجات ونتائج العمل بإدارة دورة الإيرادات بالمقر الرئيسي للهيئة وما يماثلها في الفروع، مشيدًا بالجهود المتميزة للإدارة في أداء الأعمال المنوطة بها، وتطبيق نظم إدارة دورة الإيرادات في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات المذكورة بأعلى كفاءة ومهارة وجودة خلال فترة وجيزة من العمل.

وكلف الدكتور أحمد السبكي، بتعيين مسئول لإدارة دورة الإيرادات في مراكز ووحدات طب الأسرة كافة التابعة للهيئة، علاوة على مسئولي الإدارة في المستشفيات، كما وجه السبكي بعقد ورش عمل تدريبية لهم للتدريب على أحدث أنظمة العمل واستكمال أدائه على أعلى مستوى.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، إدارة دورة الإيرادات بالهيئة بوضع خطة زمنية متكاملة والمستهدفات لإدارة دورة الإيرادات في المنشآت الصحية التابعة للهيئة حاليًا والمقرر استلامها مستقبلًا على اختلاف أنواعها وتخصصاتها الطبية بهدف تسريع وتيرة تشغيل نظام إدارة دورة الإيرادات في المنشآة وتحقيق المستهدفات المرجوة منها.

وكلف السبكي، مديري أفرع الهيئة في المحافظات الست، سالِفة الذِكر، بضرورة تشغيل نظام المطالبات وإدارة دورة الإيرادات في المنشآت الصحية من مجمعات طبية، أو مستشفيات، أو مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة حاليًا، أو خلال شهر من تاريخ استلام أيًا من المنشآت الصحية المقرر انضمامها مستقبلًا.

ووجه السبكي، بإعداد نظام إلكتروني متكامل لإدارة دورة الإيرادات في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، بالتنسيق بين إدارتي إدارة دورة الإيرادات ونظم المعلومات والتحول الرقمي، وذلك في إطار استراتيجية الميكنة والتحول الرقمي لبيئة العمل بالهيئة لضمان دقة البيانات ودعم اتخاذ القرارات، كما وجه بربطها بالأنظمة الإلكترونية المتعلقة الأخرى في الهيئة للعمل بشكل متكامل.

وأشاد الدكتور أحمد السبكي بالتعاون المثمر بين إدارتي المالية وإدارة دورة الإيرادات في الهيئة، مؤكدًا استمرار بذل مزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات كافة، ومتابعتها وتقييمها بشكل دوري شهريًا، مؤكدًا أهمية تطبيق نظم إدارة دورة الإيرادات في تعزيز استدامة المنشآت الصحية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتسهم في تحقيق المراقبة الدقيقة للتكاليف المرتبطة بتقديم الخدمات الصحية واكتشاف الفرص لتحسين الكفاءة وتقليل الهدر وتوفير الموارد بشكل أفضل.

