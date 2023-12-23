ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات اليوم

يخوض فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة مباراة صعبة أمام الرائد مساء اليوم، في المواجهة التى تجمع الفريقين على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، فيما يواجه فريق التعاون نظيره الفتح على ملعبه في بريدة ضمن الجولة الثامنة عشرة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.



ويحتل الاتحاد السعودي المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري، برصيد 28 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام النصر، فيما يقع فريق الرائد بالمركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.



ترتيب جدول مسابقة دوري روشن للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024



ترتيب الدوري السعودي



1ـ الهلال 50 نقطة



2ـ النصر 40 نقطة



3ـ الأهلي 37 نقطة



4ـ التعاون 34 نقطة



5ـ ضمك 30 نقطة



6ـ الاتجاد 28 نقطة



7ـ الفتح 25 نقطة



8ـ الاتفاق 24 نقطة



9ـالوحدة 22 نقطة



10ـ الخليج 22 نقطة



11ـ الفيحاء 19 نقطة



12ـ الأخدود 19 نقطة



13ـ الشباب 18 نقطة



14ـ الطائي 17 نقطة



15ـ الرياض 16 نقطة



16ـ أبها 14 نقطة



17ـ الرائد 13 نقطة



18ـ الحزم 12 نقطة



وتختتم الجولة الـ 18 منافساتها غدا الأحد ابلقاء الوحدة ونظيره الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.



ـ ترتيب هدافي الدوري السعودي



1ـ كريستيانو رونالدو (النصر): 17 هدفًا.



2ـ ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 16 هدفًَا.



3ـ جورج كيفين نكودو (ضمك): 14 هدفًا.



4ـ فراس البريكان (الأهلي): 11 هدفًا.



5ـ أنديرسون تاليسكا (النصر): 10 أهداف.



6ـ سالم الدوسري (الهلال)، بيرنارد مينساه (الطائي)، مالكوم (الهلال)، كريم بنزيما (الاتحاد): 9 أهداف.



7ـ عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، أوديون ايجالو (الوحدة)، مراد باتنا (الفتح)، سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش



موعد مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي اليوم

وتقرر اذاعة مباراة الاتحاد ضد الرائد في الجولة الـ 18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد والرائد في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية، ويعلق عليها عبد الله المحيسن، عبد الله الغامدي، عائد العصيمي.

