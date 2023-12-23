الهدهد

السبت 23/ديسمبر/2023 - 12:34 م 12/23/2023 12:34:32 PM

صباح التفاؤل.. صباح السعادة.. صباح الأمل فى غد مشرق مفعم بكل ما هو أنفع وأجمل.. صباح اليقين بالله بأن القادم افضل وأحسن.

دعوة للتفاؤل ونحن على أعتاب عام جديد ٢٠٢٤ أن نتفاءل بالخير، ونستبشر بأن رب الخير لا يأتى إلا بالخير.. والأيام المقبلة لا تحمل إلا كل خير، علينا أن ننطلق بروحٍ جديدة، روح التفاؤل والأمل.

تفاءلوا.. فإن كتاب الله يدعو للتفاؤل: اقرأوا إن شئتم: {سيجعل الله بعد عسر يسرًا}، {فإن مع العسر يسرًا. إن مع العسر يسرًا}، {سيؤتينا الله من فضله ورسوله}، {ومن يتقِ الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب}،

ولا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

تفاءلوا فأنبياء الله كانوا متفائلين.. سيدنا إبراهيم يطلب الولد على كبر وقد شاخ وشاخت زوجته، وكذلك زكريا: قد بلغ من العمر عتيا، وامرأته عاقر، ومع ذلك يقول {فهب لى من لدنك وليًا}، ويعقوب يفقد ولديه واحدًا تلو آخر ومع ذلك يقول: {عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا}، {يا بنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله }.

تفاؤل أيوب عليه السلام بشفاء مرضه، مع طول زمانه، وشدة ما عاناه فيه، فلم يجزع، ولم يترك نفسه-عليه السلام- فريسةً للتشاؤم واليأس فى شفاء الله.

اليأس ضعف وفشل وانكسار..اليأس عدم اليقين وحسن الظن بالله اليأس لا مكان له وسط الناجحين الطامحين الآملين فى غد جديد سعيد باب الأمل لديهم لا يعرف كلمة مستحيل،

ومن أعلى درجات التفاؤل هو التفاؤل فى أوقات الأزمات ولحظات الانكسار وساعات الشدائد، فتتوقع الخير وأنت لا ترى إلا الشر، والسعادة وأنت لا ترى إلا الحزن، وتتوقع الشفاء عند المرض، والنجاح عند الفشل، والنصر عند الهزيمة، وتتوقع تفريج الكروب ورفع البلاء والوباء.

تأكدوا أن طبيعة الحياة لا تسير على وتيرة واحدة «وتلك الأيام نداولها بين الناس».

فلا تحزن ولا تيأس، ولنا فى رسول الله أسوة حسنة..

فكان النبى (صلى الله عليه وسلم) يقول: «بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا»، وكان النبى ﷺ: يعجبه الفأل الحسن، ويكره الطيرة، والفأل الحسن هو الكلمة الطيبة تمر بالإنسان، فيسمعها فتسره، فيشمل ذلك كل قول أو فعل يستبشر به.

فالتفاؤل دعوة جميع الأنبياء والرسل، لإعمار الأرض..

تفاءلوا تفتح لكم كل الأبواب المغلقة.. ثقوا بالله واجعلوا فى قلوبكم مكاناً للأمل.. فالأمل يصنع العظماء وبالأمل تستمر الحياة.. ولا تجعلوا هماً واحداً ينسيكم ألفاً من النعم.

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