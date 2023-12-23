إنقاذ طفل تم احتجازه داخل شقتهم بمفرده بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري من إخراج طفل يبلغ من العمر عامين ونصف تم احتجازه داخل شقتهم بدائرة قسم ثان سوهاج بمفرده عن طريق الخطأ باستخدام السلم الهيدروليك من نافذة بالطابق الرابع عقب خروج والدته وقيامها ببعض الأعمال بالسلم الخارجي وغلق باب الشقة المصفح وعدم تمكنه من الخروج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا باحتجاز طفل داخل شقة سكنية نتيجة غلق باب الشقة الخارجي المصفح عليه عن طريق الخطأ أثناء قيام ربة المنزل بأداء بعض الأعمال بالسلم الخارجي دائرة افقسم .

إنتقل لمكان الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات إدارة الحماية المدنية "وحدة الإنقاذ البري " وتم إخراج الطفل "روفانيو . ب . د" البالغ من العمر عامين ونصف ومقيم بذات العقار بإستخدام السلم الهيدرولكي من خلال أحد نوافذ الشقه بالطابق الرابع دون حدوث ثمة تلفيات أو إصابات .

وبسؤال والدة الطفل دولاجي . ا . ا . م 30 ربة منزل ومقيمة بذات العقار أفادت أنه حال قيامها بإلقاء القمامة خارج الشقة أغلق الباب على طفلها المذكور والمفتاح من الداخل .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .