بولندا: وصول 27 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، وصول نحو 27 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى 54ر16 مليون شخص.

أوضحت الوكالة حسبما ذكر (راديو بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 27 ألفا و800 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس السبت عائدين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن إجمالي العائدين بلغ حتى الآن 93ر14 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

أعلن المكتب الصحفي لمفوضة حقوق الطفل في روسيا، ماريا لفوفا بيلوفا، إعادة 34 طفلا إلى روسيا من مخيمات اللاجئين في سوريا.

وذكر المكتب الصحفي ـ في بيان حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) - " لقد عاد الأطفال الذين كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين في شمال شرق سوريا إلى وطنهم، مشيرا إلى أن طائرة عسكرية روسية هبطت اليوم في مطار تشكالوفسكي في ضواحي موسكو وعلى متنها الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و16 سنة، وأوضح أنه منذ عام 2018، تمت إعادة 513 طفلا من منطقة الشرق الأوسط.

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