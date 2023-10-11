الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تستقبل أكثر من 22 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

لاجئون اوكرانيون
لاجئون اوكرانيون

 

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأربعاء وصول نحو 22 ألفا و100 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 23ر16 مليون شخص.

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وأوضحت الوكالة  حسبما ذكر راديو بولندا  أن نحو 21 ألفا و300 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء عائدين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن إجمالي العائدين بلغ حتى الآن 44ر14 مليون شخص.

 

كانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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