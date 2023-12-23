سفير عُمان بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

قدم السفير عبدالله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال السفير الرحبى: يسرنى أن أتقدم بالتهنئة والتبريكات للرئيس عبدالفتاح السيسى، على فوزه بالانتخابات الرئاسية، متمنين له الصحة والسلامة والعمر المديد، وتتحقق على يديه طموحات الشعب المصرى الشقيق، لمزيد من الإنجازات والتى بدأها الرئيس السيسى منذ أن تولى المسئولية فى مصر، وهى ماثلة اليوم أمام الجميع، والتى نعدها نحن أبناء عُمان إضافة لنا جميعاً نفتخر ونعتز بها.

وأعرب السفير الرحبى عن تطلعه نحو المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين الشقيقين، عُمان ومصر، مزيداً من التطور والنماء فى ظل قيادتى البلدين الشقيقين جلالة السلطان هيثم بن طارق وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى حفظهما الله وسدد فى طريق الخير خطاهم.