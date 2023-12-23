فوز التونى وجابر والجبالى فى الإنتخابات التكميلية  بنادى  بني سويف الرياضى

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضى التكميلية، عن فوز ياسر التونى بمنصب امين الصندوق وعلى جابر بمقعد نائب الرئيس ومحمد الجبالى بمقعد فوق السن .

واعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة النهائية حيث بلغ اجمالى، إجمالي عدد الاصوات 15732 عضو، الحضور الفعلي 4660 عضو، بلغت الأصوات الصحيحة 4231 صوت ، الأصوات الباطلة 429 صوت.

وعلى مقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف: حصل أمجد سمير محمود على 2020 صوت، بينما حصل علي جابر على 2084 صوت، وحصل سيد خليل على 127 صوت.

وعلى مقعد أمين صندوق نادي بني سويف حصل أحمد حميدة على 1923 صوت، بينما حصل ياسر التوني على 2308 صوت، وعلى مقعد العضوية فوق السن

حصل حمادة سيد على 1773 صوت، بينما حصل محمد الجبالي على 2458 صوت.

الجدير بالذكر أن الانتخابات التكميلية لنادي بني سويف تجري اليوم 22 ديسمبر بعد تقدم 3 أعضاء باستقالتهم الفترة الماضية.

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