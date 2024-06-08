شيرين رضا في ورطة بسبب فضيحة عمرو دياب.. غريب الحب مين فاهمه! (تفاصيل)

ربط عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي إعلان النجمة شيرين رضا عن اعتزالها الفن والتمثيل نهائيًا، بواقعة طليقها الهضبة عمرو دياب بعدما صفع أحد معجبيه في حفل زفاف ابنة السعدي، وتعرض لموجة انتقادات لاذعة وهجوم عنيف من قبل الجمهور خلال الساعات الأخيرة.

هل شيرين رضا تعمدت اعلان الاعتزال لشغل الجمهور عن واقعة عمرو دياب؟

وأكد رواد السوشيال ميديا إن شيرين رضا تعمدت إعلان الاعتزال في هذا التوقيت لكي ينشغل الجمهور بأمرها، عن أزمة عمرو دياب الأخيرة التي عرضته لتوبيخ الكثيرين، مطالبينه بالإعتذار من هذا الشاب، والإمتناع عن إحياء الحفلات والأفراح طالما لم يتسطع التعامل باحترام مع معجبيه أو المحيطين به، في حين طالبه البعض بالإعتزال عن الفن لأن تصرفه لا يتماشى مع أخلاق وآداب المهنة.

عمرو دياب وشيرين رضا

الجمهور يتهم شيرين رضا بإلهاء الناس عن واقعة عمرو دياب

وجاءت أبرز تعليقات الجمهور على أعلان شيرين رضا الإعتزال بعد ساعات من واقعة عمرو دياب كالآتي: "شيرين رضا وهي بتعمل نفسها اللي فيها مكفيها عشان تغلوش عاللي عمله عمرو دياب .. شيرين رضا بتحاول تلهي الناس عن اللي عمله عمرو دياب"، كما علق آخرون: "القلم مزعلنيش علي قد ما اللي أتضرب ما أبداش أي ردة فعل ومشي من سكات".

شيرين رضا تعلن اعتزال الفن

وأعلنت النجمة شيرين رضا الاعتزال خلال منشور غامض شاركته عبر ستوري حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، الذي فسره البعض بأنها قررت اعتزال الفن والتمثيل على الرغم من عدم توضيحها أي تفاصيل في تصريحها.

شيرين رضا

وكتبت شيرين رضا: "كفاية بقى .. قررت الاعتزال".

في الوقت نفسه، نفى د. محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين عقد مجلس النقابة اجتماعًا عاجلًا غدًا الأحد، برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل، ورئيس مجلس الإدارة، وذلك للنظر في واقعة صفع الهضبة عمرو دياب لأحد معجبيه في حفل زفاف، لمحاولته التقاط صورة معه وسط الحضور.

حقيق تحقيق “الموسيقيين” مع عمرو دياب في واقعة صفع معجب في حفل زفاف

وصرح المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقيين خلال تسجيل صوتي قائلًا: "لا يوجد أي اجتماعات غدًا لمجلس إدارة النقابة ، لأن هناك أخبار بدأت تتداولها بعض الصحف، ولكن أنا بنفي صحة هذا الخبر ده جملة وتفصيلًا".

عمرو دياب

وأضاف د. محمد عبد الله: "هذا التصريح على مسؤوليتي أنا المتحدث الرسمي د. محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات والإعلام، غدًا لا يوجد اي اجتماعات بخصوص واقعة عمرو دياب، وإن ما تم تداوله على أي مواقع صحفية وإخبارية عار تمامًا من الصحة".

عمرو دياب يصفع معجبًا بالقلم في حفل زفاف

وتداول عدد من وراد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، وهو يصفع أحد معجبيه بالقلم، بعد محاولته لالتقاط صورة معه خلال حفل الزفاف بأحد فنادق القاهرة الكبرى، معربين عن استيائهم وغضبهم من تصرفه، فيما طالبه الكثيرون بالإعتذار عما بدر منه، خاصُة وأنها لم تكن المرة الأولى.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يرفض التقاط الصور مع المعجبين، حيث أمسك هذا الشاب بملابس الهضبة، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب عمرو دياب وأزاح يده، ومن ثم صفعه بالقلم على وجهه وسط صدمة ودهشة الحضور.

في الوقت نفسه، طالب الناقد طارق الشناوي الفنان عمرو دياب بضرورة نشر اعتذارًا رسميًا لجمهوره بعد صفعه لشاب حاول التقاط صورة معه، مشيرًا إلى أنه مهما حدث ليس من حق الفنان أن يصفع شخصًا، ويهينه بهذا الشكل.