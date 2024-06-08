إطلالة

السبت 08/يونيو/2024 - 07:11 م 6/8/2024 7:11:31 PM

استجاب التأمين الصحى لما تناولته منذ حوالى ثلاثة أسابيع بعنوان «مهازل التأمين الصحى بالهرم». تلقيت اتصالًا من مدير العلاقات العامة بهيئة التأمين الصحى، أكد فيها إنهاء مشكلة المواطن الذى كان يتضرر من وجود مشاكل فى الكشف الطبى الذى يحتاجه لتقديمه إلى هيئة المعاشات بعد انقطاع معاشه. والحقيقة أن هيئة التأمين الصحى قد حققت فى شكوى المواطن وغيره، وتبين أحقيتهم فى توقيع الكشف الطبى.

هذه الاستجابة بمثابة تفعيل لدور المسئول لحل مشاكل الجماهير.

كما استجابت محافظة الدقهلية لما نشرته حول مخالفة بعض المخابز فى بيع رغيف الخبز منذ أسبوعين بعنوان «أزمة الرغيف»، وفيما يلى نص توضيح محافظة الدقهلية إيماء إلى ما نشر بموقع جريدتكم الموقرة بشأن شكوى أهالى ميت طريف مركز دكرنس من سوء حالة الخبز وعدم مطابقته لمعايير ومواصفات الوزن وطبقا لما جاء بالشكوى.

نتشرف بالإحاطة أنه بعرض الموضوع على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فقد وجه على الفور لتشكيل لجنة من قطاع التموين للقيام بحملة تموينية لمفاجأة المخابز الثلاثة بالقرية المذكورة وفى هذا الصدد أوضح المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير الآتى:

-عدد 3 محاضر تصرف فى 15 شيكارة دقيق بلدى استخراج 87.5٪.

-عدد 2 محضر نقص وزن من 9 إلى 15 جراماً.

- تتم متابعة المخابز بمعرفة الإدارة التموينية من بداية الإنتاج وحتى نهاية الإنتاج وتوزيع الخبز على المواطنين بشكل منتظم وضمان وصول الخبز والدعم لمستحقيه.

- تم التشديد على أصحاب المخابز بالالتزام بالتعليمات التموينية فيما يتعلق برغيف الخبز بداية من عملية الإنتاج وحتى وصوله للمواطنين وفقا للقواعد المتبعة فى هذا الشأن والتشديد على عدم وقوع أى تجاوزات أو مخالفات.

- يتم متابعة المخابز بالقرية وجميع المخابز بأنحاء المحافظة من قبل مديرية التموين والإدارات التموينية التابعة لها بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة التموينية والتصدى فورا لأية مخالفات أو تجاوزات.

شكرًا هيئة التأمين الصحى، وشكرًا محافظة الدقهلية.